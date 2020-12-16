Роснефть обновила лекции «Биология Черного и Азовского морей» из-за популярности курса

Фото из экологического атласа Азовского и Черного морей, изданного НК "Роснефть"

Бесплатный онлайн-курс «Биология Черного и Азовский морей», который запустила 15 декабря Роснефть — это второй, дополненный вариант ставшего очень популярным сентябрьского интенсива. Тогда лекции об истории популярных русских морей, исследователей их эко-системы прослушали больше 1500 студентов, поэтому во второй версии было принято решение сделать единовременный доступ ко всем лекционным материалам и тестовым заданиям. Все ради удобства обучающихся — чтобы они могли выбрать комфортный для себя темп.

Фото из экологического атласа Азовского и Черного морей, изданного НК "Роснефть"

«Биология Черного и Азовского морей» — это расширенный и максимально полный курс из 22 лекций ученых, где они рассказывают о состоянии экосистем Чёрного и Азовского морей, изменениях, которые происходят в акваториях и как на них влияют природные и антропогенные факторы. В курсе широко раскрывается тема состава и разнообразия планктона, морских водорослях, различных групп животных, а также видах-вселенцах, которые попали в Чёрное море или случайно, или в результате деятельности человека.

Фото из экологического атласа Азовского и Черного морей, изданного НК "Роснефть"

Лекции основаны на материалах экологического атласа «Чёрного и Азовского морей», его «Роснефть» выпустила ранее совместно с компанией «Иннопрактика». Над изданием работал высокопрофессиональный состав из 40 специалистов, в том числе – 20 кандидатов наук и восемь докторов наук из ведущих вузов и научных организаций. В их числе Институт океанологии им. Ширшова РАН, Центр морских исследований МГУ имени М.В. Ломоносова, а также представители особо охраняемых природных территорий региона.

Фото из экологического атласа Азовского и Черного морей, изданного НК "Роснефть"

Сам атлас доступен по ссылке на официальном сайте Компании: https://www.rosneft.ru/upload/site1/attach/0/88/20/Ekologicheskij_atlas_CHernoe_i_Azovskoe_morya.pdf.