Третья жена нарушила предсмертную волю Эльдара Рязанова

Эльдар Рязанов и его третья жена Эмма Абайдуллина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Со дня смерти знаменитого режиссера Эльдара Рязанова прошло пять лет. Он скончался от острой сердечной недостаточности на 89-м году жизни. Упокоился артист на Новодевичьем кладбище. При этом последняя жена звезды Эмма Абайдуллина нарушила его последнюю волю.

Эльдар Рязанов был женат трижды. Его первая супруга - режиссер Зоя Фомина родила от режиссера дочь Ольгу. Они прожили почти четверть века. А в середине 70-х, накануне серебряной свадьбы, решили поставить точку в отношениях. В последние годы супруги все чаще ругались и отдалились друг от друга. Дело в том, что втайне от жены режиссер крутил роман с красавицей Ниной Скуйбиной. Именно она и стала любовью всей жизни мэтра и второй избранницей Эльдара Александровича.

Началось все с того, что он проникся страшной трагедией, которую пришлось пережить Нине. За несколько лет до судьбоносной встречи с Рязановым она похоронила мужа - режиссера Владимира Скуйбина. Он прожил всего 34 года. Когда Скуйбин снимал дебютный фильм "На графских развалинах", у него обнаружили редкую неизлечимую болезнь, из-за которой неминуемо развивалась атрофия всех мышц. "Весь ужас заключается в том, что сознание до последнего останется ясным", - рассказывала Скуйбина.

Она из последних сил ухаживала за парализованным мужем. А он продолжал работать, снимать фильмы, даже когда на площадке не мог двинуть рукой или повернуть голову без помощи жены. В память о нем, к слову, сценаристы фильма "Девять дней одного года" создали историю о смертельно больном физике, которого сыграл Алексей Баталов.

После смерти Владимира вдова нашла утешение в единственном сыне Николае. Но внезапно на ее жизненном пути появился женатый Рязанов. Между ними вспыхнул бурный роман, который перевернул судьбу и Эльдара Александровича, и его второй супруги.

Нина Скуйбина и Эльдар Рязанов Фото: Первый канал

Они поженились в 1979-м. Жили душа в душу. Нина Григорьевна не просто стала музой и поддержкой для талантливого режиссера. Она одна лишь могла обуздать гнев Эльдара Александровича на площадке. Артисты не хотели приезжать на те смены, когда Скуйбина по каким-то причинам отсутствовала. Рязанов боготворил жену. "Он очень любил мою маму, и она его любила. Слава богу, что в их жизни было несколько таких счастливых лет", - рассказывал пасынок режиссера.

За годы жизни с Ниной мэтр снял свои лучшие картины: "Служебный роман", "Гараж", "Иронию судьбы...". Громом среди ясного неба стало известие, что у Скуйбиной рак желудка. Режиссер хватался за любую соломинку, чтобы ее спасти. Он доставал дефицитные препараты, возил на лечение в Германию. Долго скрывал от жены страшный диагноз - договорился с сыном Скуйбиной не озвучивать ей страшное заключение врачей. В 1994 году Нины не стало. С Рязановым она прожила 25 лет.

Вдовствовал режиссер недолго. Уже через полгода после похорон начал встречаться со своей последней супругой Эммой Абайдуллиной. В 1995 году они поженились и прожили вместе до самой смерти режиссера в 2015 году.

Могила режиссера на Новодевичьем кладбище. Фото: Иван МАКЕЕВ

Уходил Рязанов тяжело - полуслепой, полуглухой, почти не ходил. Это состояние ему было в тягость. Перенес инфаркт, инсульт, тяжелейшие операции на ногах и глазах. Ездил лечиться в Германию, Израиль. Ему было трудно дышать и говорить. Но он мужественно сопротивлялся. И перед смертью просил Эмму Валериановну похоронить его рядом со второй женой, пишет "Экспресс газета". Но она нарушила волю режиссера.

Участок кладбища, где похоронен Эльдар Рязанов

Дело в том. что после смерти Скуйбиной режиссер организовал ей место на Новодевичьем. Установил на могиле разбитый на две части камень. Под вторым хотел лежать сам. Но его похоронили на другом участке. "Тело не успело остыть, а последняя жена Эмма Абайдуллина тут же позвонила с просьбой об отдельном захоронении для мужа. Добились другой могилы на Новодевичьем, - рассказывал возмущенный Станисалав Садальский.

В итоге Эльдар Александрович похоронен не там, где хотел, - рядом со второй женой Ниной. а совершенно в другом месте. "У меня нет слов. Последнее желание - это ведь как последняя надежда беспомощного, это вера в родного человека, который любит тебя и сделает ради этого все. Эмма никогда не была родной, и уж тем более любящей…", - гневался Садальский.