Навальному следовало бы поблагодарить опекавших его оперов - они спасли ему жизнь

Алексей Навальный. Фото: Ирина ИВАНОВА

Ты родился на пике застоя, в сознательном возрасте застал крах СССР, мужал в девяностые.

Ты наблюдал, как лишенная любых моральных ориентиров толпа рукоплескала выводу советских войск из Прибалтики, несла деньги в МММ, голосовала за политиков, громче всех предлагавших «каждому мужику - халявный пивасик!».

Тебе казалось, что именно так и нужно, что именно так и достигают успеха, что это и есть самый правильный - следующие слова ты узнал уже много позже - «поведенческий паттерн».

И ты сожалел, что был еще слишком молод и не пустился тогда во все тяжкие: конечно, в роли того, «кто стрижет», а не «у кого состригают».

Но времена поменялись, жить стало поспокойнее, хотя как-то и скучнее, предсказуемее. И ты понимал: твой предел - работать в отделе продаж в Корпорации Пошлости или корреспондентом газеты «Скука».

От скуки ты провернул пару раз несколько схем: создавал фирмы-прокладки и решал вопросы. Но все это, хоть и приносило уже вполне серьезные деньги - тоже было не то.

Ты открыл в себе талант убеждения. Ты понял очевидную вещь: что толпе нужен враг, и что тот, кто укажет на этого врага, повинного во всех бедах толпы, - станет ее кумиром.

Ты менял партии и соратников, брал заказы на коммерческое размещалово, когда одна корпорация мочила другую - так сказать, «Чужой против хищника», но только - с твоим участием в качестве «независтмого журналиста-расследователя» на стороне… да даже не важно, на чьей: ты презирал их всех (вообще всех). Но ты все равно оставался лишь одним из многих.

А потом - столп света: на тебя обратили внимание «Люди». Из тех, кто играли в такие игры еще до того, как появился на свет дед твоего деда.

Они незаметно тестировали тебя, выявляли сильные и слабые стороны. И в конце концов одобрили. «Потому что я - Избранный», - казалось тебе.

Алексей Навальный на митинге в Москве, 2013 год. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

«Потому что он великий оратор, и при этом совершенно ничтожный пустой человек без единой собственной мысли, - идеальная марионетка наподобие Керенского, которого когда-то мы точно также привели к власти для уничтожения России», - понимали они.

И вот сейчас ты можешь торжествовать. Ты на вершине успеха. Ты превратился (ненадолго, но все же) в того, о ком говорят в десятках стран. То, о чем ты мечтал.

Но есть одно «но». Здание, которое ты так старательно воздвигал полтора десятилетия, оказалось карточным домиком. Потому что вроде бы крепкие стены из моральной правоты и правдоискательства - покоились на глобальной лжи. На которую мы сейчас и укажем.

...Всё это была - уж простите за многословие - присказка. Возможно, вы в ней кого-то узнали.

А теперь - сама сказка. В один день с избранием Джо Байдена на пост президента США (то был второй и последний этап голования: коллегия выборщиков) - россиянин Алексей Навальный опубликовал расследование о том, что его якобы хотели убить сотрудники российских спецслужб. Ранее Навальный в Твиттере поздравил Байдена с победой на выборах (ознаменованных самыми грязными фальсификациями за всю историю Штатов) - что на фоне борьбы самого Алексея с «жуликами и ворами» выглядит тонким троллингом.

Но - собственно к расследованию. О, оно упаковано красиво, эффектно, наш «современный Керенский» - мастер трескучей, но в то же время такой убедительной фразы.

Вот паспортные фотографии восьми «агентов российских спецслжб». Вот данные об их перелетах: оказывается, они сопровождали Алексея в десятках его поездок по России в течение почти трех лет. Вот биллинги их телефонов. Статистика личных звонков. Вот их должности. Вот их связь с «институтами по разработке ядов». Четко. Убедительно. Неопровержимо.

Правда, откуда расследователь раздобыл всю эту личную информацию, деликатно обходится стороной, как и вопрос, зачем борец с офшорами Навальный регистрировал на себя фирму в Черногории (ну - то скандал старый, не будем). «В интернете нашел». Или получил в папочке от кого надо: достать содержимое твоего телефона с операционной системой от западной корпорации для «Людей» - один клик.

Ну и вот, продолжает Навальный, эта «Страшная Восьмерка» даже два раза пыталась отравить: меня самого и мою жену Юлию. Но не вышло. В органах же идиоты работают, дело ясное. Убивать не умеют. Хотя когда действительно хотят ликвидировать какого-нибудь настоящего врага государства - почему-то все получается. Хоть Бандеру в 50-е, хоть Басаева в нулевые.

Ладно. А теперь - моя версия. Разумеется, это лишь мое допущение. Но чей вариант достовернее - судить вам.

Да, «Восьмерка» - действительно сотрудники спецслужб. И они действительно сопровождали Навального во многих поездках.

Но… чтобы его защитить. От кого? У него было много врагов. Бизнесмены с повадками бандитов и региональные политиканы, которых он разоблачал. Или соратники по либеральному лагерю, считавшие себя обделенными. Думаю, ни для кого не тайна, что наш герой был этаким хабом по распределению ресурсов для отечественной оппозиции, но делал это, выбирая «любимцев» и «плохишей», как и все остальное, очень своеобразно.

Наконец, есть они. Те самые «Люди», которые превратили Навального в «мирового мыслителя» - но точно так же могут и смахнуть его с доски. Причем не обязательно на тот свет. Если он останется жив - тем лучше, лишний раз скажет что-нибудь про «Кровавый Кремль» - уже из телестудий западных каналов. Если исполнители перестараются и он все же умрет - тоже хорошо: вот, смотрите, «Москва убивает», еще один труп…

Но кто же мог осуществить такую провокацию с отравлением Навального? ЦРУ, МИ-6? Нет, конечно. Столь грязные дела они поручают туземной обслуге. Если вы хоть сколько-то следите за новостями, то на территорию России регулярно просачиваются украинские диверсионно-разведывательные группы (по меньшей мере три случая за последние полгода; одна из этих ДРГ была схвачена почти день в день с августовским «отравлением Навального» - правда, не под Томском, а под Москвой).

Конечно, есть главный и самый убойный аргумент Навального: «Нас с Юлией два раза пытались отравить, то есть мы на часок ощутили легкое недомогание, значит, это ОНИ, российские спецслужбы: тренировали на нас нужную дозу яда».

Проблема в том, что этот аргумент в принципе непроверяем. Может, это был яд. А может, паническая атака из-за постоянного психологического напряжения (блефовать много лет подряд, ежеминутно опасаясь разоблачения, - тут недолго и слечь с нервным срывом).

Именно поэтому «Восьмерка» никак себя не прятала. Не использовала россыпь камуфляжных паспортов для легендирования. Звонила по открытым каналам связи. Вела себя, как добропорядочные компания - потому что ничего плохого и не делала.

Долгие годы все западные провокации развиваются по нехитрому сценарию: фарсовое «отравление Литвиненко», «химатака на Скрипаля», «химатака в сирийском городе Дума» - значит, нечто похожее произойдет и сейчас. Химатака на Навального. Чтобы это предугадать, достаточно пройти по цепочке логических рассуждений, даже без оперативной информации о планах заморских «Людей» по линии нашей внешней разведки (хотя таковые, вероятно, были).

Это объясняет, почему в состав «Восьмерки» входили спецы по химоружию. И это объясняет, почему стр-р-р-рашный яд не стал действовать в чистой зоне томского аэропорта, а настиг Навального в самолете. Единственное место, где «Восьмерка» не могла его плотно опекать.

А самому Алексею Анатольевичу можно посоветовать только одно. Возвращайтесь домой. Как только «Люди» в вас перестанут нуждаться - отправят… в гости к Скрипалям.

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