В Год Быка ожидается большая фейк-атака

Парламентские выборы пройдут в России в сентябре 2021 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В презентации и обсуждении участвовали член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, гендиректор Центра политанализа Павел Данилин, директор института государственного развития Дмитрий Солонников, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов и профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ Андрей Манойло.

КАЛЕНДАРЬ НАПАДОК

Основной докладчик Александр Брод представил весьма говорящую картину «атаки фейков» на следующий год:

- Уже началась массированная атака, ставящая под сомнение правовую легитимность предстоящих в 2021-м году выборов — это, в частности, прозвучало в Европарламенте. НОМ прогнозирует основные линии тактики этих атак, анализирует мотивы и основные объекты атаки, выявляет конченые цели. Вообще предполагается шесть направлений дискредитации. В частности - утверждения о предсказуемости результатов. Будут публично дискредитироваться те основные параметры законодательства, что обеспечивают прозрачность выборов. Последуют вбросы оценок выборов как неэффективных — либо как заведомо фальсифицированных.

Организаторы выборов будут обвиняться в низком профессионализме, а общественное наблюдение — в имитации наблюдения. Предполагается активно обыгрывать тему якобы используемого административного ресурса. Ожидается массированная критика нововведений: многодневное голосование, эксперимент с электронным голосование. Также создаются иллюзия побед оппозиции на ряде участков.

Компания по дискредитация обусловлена комплексом причин. Есть стремление ряда политических сил заранее снять с себя ответственность за ожидаемый провал на выборах. Понимание изъянов избирательной системы, например, США и необходимость переключение внимание со скандальных американских на российские выборы.

Будет поставлена под сомнение правовая и политическая легитимность предстоящих парламентских выборов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть прогноз сценария, календарь возможных действий-2021.

В январе-феврале при обсуждении точечных поправок в избирательное законодательство будут дискредитировать и многодневное, и электронное голосование, подвергнется давлению система общественного наблюдения.

В марте-мае возобновится тактика морального террора, составление черной книги нарушителей законодательства. Будет обыгрываться тема обновления состава ЦИКа.

В апреле-мае - атаки против партии власти с темой «использования админресурса и неравного доступа к СМИ».

В июне — обсуждение «отсутствия политической конкуренции».

В июле — педалирование «завышенного муниципального фильтра и «преследования оппозиции при сборе подписей».

Август — акцентирование на «зажиме оппонентов» и «создании трудностей для выдвиженцев» и преференции для кандидатов от партии власти. Вероятны уличные протесты в связи с «отказами в регистрации независимых кандидатов» с апелляцией к мировому сообществу .

В августе- сентябре - обсуждение «злоупотребления преимущественным положением», зажим «агитационной свободы» для оппозиции. Будет организована массированная подача жалоб и вброс фейковых сообщений.

День голосования 19 сентября - для формирования недовольства будет проведена массированная информационная атака с трансляцией в СМИ о мнимых нарушениях и «массовых фактах принуждения к голосованию». На сайте Голос будет обновляться «карта нарушений». Несмотря на то, что общественные наблюдатели смогут разоблачить часть этой информации — снятия этих фейков с сайта не произойдет. Зато будет организован параллельный подсчет голосов на специально запущенных цифровых платформах. И ставка -на города-миллионники, где есть шансы привлечь недовольных к массовым акциям.

Что надо сделать чтобы общество верило не дискредитаторам? Развивать политическую конкуренции, избирательную систему, общественный контроль, прозрачность выборов. По опроса ВЦИОМа респонденты 80 регионов страны считают нашу избирательную систему достойной доверия 71%.

Основной вывод доклада: только создание атмосферы открытости сведет к минимуму риски дискредитации выборов.

Организаторы выборов будут обвиняться в низком профессионализме, а общественное наблюдение — в имитации наблюдения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ?

О начале нынешней атаки и о предыстории напомнил Павел Данилин:

- На встрече с депутатами Европарламента Навальный уже призвал не признавать выборы-2021 в России - первый шаг сделан. Мы имеем реальные примеры, как очерняется власть, государство и инициируются незаконные акции — чтобы сделать выводы.

У нас в начале 2010-х вкладывались в дискредитацию «Единой России» не только олигархи и представители элит, завязанных на запад, но и КПРФ и СР. И становилось ясно, что цель атаки — не думская компания-2011, а президентская компания- 2012. К декабрю 2011-го население, особенно в крупных городах, было накручено ожиданиями «несправедливых выборов». Да, были нарушения - и это сказалось на оценке справедливости выборов. Но на следующий день сразу в 59 городах России прошли «спонтанные» митинги — хотя очевидно было, что все это готовилось заранее, и сцена, и микрофоны, и ораторы. Митинговая волна должна была негативный фон с думских перенести на президентские выборы. Тогда в России удалось перебороть ситуацию. На Украине, у которой были свои Навальные, Немцовы, Яшины — не удалось. А негативные последствия, которая принесла России та группа лиц в 2010–2012 годах, лишь в последние года два удалось переломить. Когда же спрашивают о суммах, которые выделялись нашими «доброжелателями» - до 30 млрд долларов в год!

ВНИМАНИЕ: СОЦИОЛОГИЯ!

О том, как социологию могут использовать в манипуляциях, говорил Дмитрий Солонников:

- Всегда надо смотреть и на то, как поставлен вопрос, и что стоит за рядом цифр. Мы в Питере изучали электоральные предпочтения. Один из вопросов был «Как бы вы проголосовали, если бы выборы прошли в ближайшее время?». За ЕР — 22% ЛДПР 6%, КПРФ -5%.

Но дальше — из чего состоят эти цифры? Выборка должна соответствовать людям, которые готовы придти на выборы и гарантированы придут. А среди последних - уже 45% за ЕР! Понятно, что среди тех, кто размышляют идти или нет, будет не менее 5-6 %, которые до участка все-таки дойдут и отдадут свой голос за партию власти. И она получит более половины голосов! А интерпретаторы скажут: смотрите, вот они набросали бюллетеней! Изначальная цифра сегодняшних опросов не говорит, сколько голосов партия получит чрез 10 месяцев.

Попытка вычленить тех, кто готов голосовать за условную партию Навального дает от 1,5 до 3 %. Но среди тех, кто гарантированно придет на выборы — их еще меньше!

Социология может быть фейковой. Когда у соседей оппозиция утверждает, что за действующую власть проголосовали 10% - это манипуляция. Псевдонаучный характер при агитации в пользу одного и против другого. Надо внимательнее относится к данным, которые публикуются.

Эксперты ожидают волну уличных протестов летом 2021 года накануне парламентских выборов Фото: Михаил ФРОЛОВ

О значимости прозрачности выборов и представленность разных социальных групп говорил Владимир Шаповалов:

Если сравнить показатели выборов последних лет — количество партий, которые получают представленность в регионах, растет . За 5 лет — на 20%. То есть немало партий, имеющих шанс на успех. Идеологический спектр разнообразен — каждый избиратель может найти ту идеологическую нишу, которая ему соответствует. Прозрачность увеличивается. По количеству независимых наблюдателей — около 250 тысяч в Единый день голосования - мы превышаем мировой уровень.

Но откуда возросшая резко активность ряда политических деятелей, заявляющих о том, что выборы будут сфальсифицированы? Мы наблюдаем попытку манипуляции общественным мнением. Цветная революция, как правило начинается именно с делегитимизации выборов. Что сопровождают попытки создания протестной волны. То что слышим из уст деятелей за пределами РФ показывает — старт избирательной компании произошел.

Что можно противопоставить попыткам непризнания выборов?

Только системную работу всех политических и общественных институтов нашей страны — общественных палат, гражданских активистов, направленных на прозрачность избирательного процесса.

ВСЕ ПО СХЕМЕ?

О том, зачем вбросы о нелегитимности выборов начались так рано, рассуждал Андрей Манойло:

- Такие вещи относятся к новейшим технологиям государственных переворотов. Как работает? Формируется негатив ожидания у населения. Даже если выборы прозрачны и честны — люди все равно ждут заявлений об их нелигитимности. Такой же прием — предварительные заявление о незаконности будущих выборов - применялся в Боливии, Венесуэле, Белоруссии. Начинались вбросы заранее - от 6 до 12 месяцев до голосования.

А в Белоруссия схема организации госпереворота до детали повторяла ситуацию с Венесуэлой.

Этот прием чрезвычайно опасен. И если не действовать с опережением, то возможны большие риски: когда в ходе избирательной компании будет решаться судьба страны. Мало кому хотелось бы, чтобы то, что происходит в Белорусии в последние месяцы, увидели и в России.