На место Романа Виктюка пришел Денис Азаров

Режиссер Денис Азаров. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

17 ноября скончался режиссер Роман Виктюк. На его место в труппе обсуждалась кандидатура актера 48-летнего Дмитрия Бозина, которого Виктюк воспитывал с младых ногтей и занимал во многих своих спектаклях. Но Департамент культуры принял свое решение. И пригласил человека со стороны – 34-летнего режиссера Дениса Азарова. Дмитрий Бозин будет главным режиссером.

- Прийти в авторский театр, созданный яркой , уникальной личностью и не растерять накопленное, а приумножить его - моя главная задача. Мне интересен этот театр, мне интересны актеры, я жду начала нашей общей творческой жизни. Я волнуюсь, как волнуется, наверное каждый , начиная большое и новое дело. Но есть уверенность, что все должно получиться, - сказал Денис Азаров о своем назначении.

Денис Азаров поставил много спектаклей в музыкальных театрах.

В 2005 году он начал работать в «Новой опере» Евгения Колобова в качестве ассистента режиссера. Спектакли в его постановке шли в «Гоголь-центре», Театре Ермоловой, в Центре драматургии и режиссуры, в Волковском театре в Ярославле, в Центре им. Мейерхольда.

В 2016 году он поставил мировую премьеру оперы Сергунина «Доктор Гааз» в «Геликон-опере», которая получила шесть номинаций театральной премии «Золотая маска».

При Академии Хорового искусства им. Попова Денис Азаров основал оперную студию «Московский молодежный оперный дом», где поставил оперы: «Иоланта», «Путешествие в Реймс», «Свадьба Фигаро», «Дон Паскуале», «Перезвоны», «Алеко».

Был режиссёром Камерного музыкального театра им. Бориса Покровского. Сотрудничает с проектом «Платформа» Кирилла Серебренникова. В рамках проекта осуществил постановку мировой премьеры оперы «Страсти по Никодиму».

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