Советские душегубы

Во время судебного процесса над Андреем Чикатило. Фото Олега Недери /ИТАР-ТАСС/.

Он крал младенцев из оставленных без присмотра детских колясок, насиловал их и убивал. Трое из пяти жертв Анатолия Бирюкова погибли непосредственно от последствий изнасилования. Происходило не где-нибудь в глухом поселке, а в столице, в 1977 году, в так называемую "брежневскую эпоху", которая считается самым благополучным периодом в истории СССР. К счастью, душегуба поймали довольно быстро, и в феврале 1979 года расстреляли.

"Он отрезал языки, гениталии, выкалывал глаза… Меньше чем за два года Чикатило убил семерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. Только к 1983 году стало понятно, что происходящее — дело рук одного человека". Это цитата из описаний деяний еще одного массового душегуба советской эпохи - "образцового строителя коммунизма", члена коммунистической(!) партии Андрея Чикатило.

"Прошу Вас помиловать меня — сохранить, оставить мне жизнь. 40 лет я отработал на благо нашей Родины, 30 лет в рядах КПСС на стройках Коммунизма. Всю жизнь прожил в труде" - увещевал судей серийный убийца в своём последнем слове. Маньяк имел высшее образование, и одно время даже работал в разных учебных заведениях, но был уволен "по собственному желанию" за то, что приставал к девочкам. С 1978 по 1990 год Чикатило убил более пятидесяти человек (суд доказал 52 жертвы, сам маньяк признался в 56 убийствах).

В основном это были девочки и мальчики от 7 до 17 лет, иногда взрослые женщины. Характерно, что маньяк на протяжении всей своей жизни пытался завязывать знакомства с детьми и подростками, неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов, но без последствий.

Ещё один "примерный советский гражданин" - бывший милиционер, Сергей Ткач, в течение 25-ти(!) лет безнаказанно насиловал и убивал детей. Предпочитал девочек от 9 до 17 лет.

Служба в органах МВД СССР "пошла на пользу" маньяку и убийце: он практически не оставлял следов на месте преступления, так как был хорошо знаком с инструкциями ОРД (оперативно-розыскной деятельности). Ткач уничтожал все возможные улики: одежду, обувь жертв, на которых могли остаться его отпечатки или биологические следы, пользовался презервативами, предпринимал меры для того, чтобы служебные собаки не могли взять след.

«Павлоградский маньяк» Сергей Ткач. Фото: ru.wikipedia.org

После поимки этот монстр хвастался своей неуловимостью: "Сейчас знаю, что с 1985 года я находился в оперативной разработке милиции Павлограда и области по этим злодеяниям. Меня неоднократно допрашивали также сотрудники прокуратуры области, милицейские капитаны. Может, они нынче по здешним этажам ходят в звании полковников, им сейчас должно быть стыдно… То есть, меня по подозрению в тех преступлениях задерживали, но я приносил [показывает жестами деньги], строил такую версию, что меня отпускали тут же. Я хотел окончательно показать МВД, что они не умеют работать, а только водку жрать и задерживать пьяниц".

И, как не прискорбно - тут Сергей Ткач был совершенно прав. Когда он совершил своё первое убийство с изнасилованием в 1980 году, он сам позвонил в милицию, чтобы заявить об убийстве. Дежурный отказался назвать свою фамилию, после чего маньяк изменил своё решение и бросил трубку.

Двадцать пять лет серийный убийца успешно скрывался от милиции, но за это время "доблестные советские милиционеры" поймали и привлекли за его убийства одиннадцать (!) человек. Под пытками ни в чем невиновные люди признавались в тягчайших преступлениях, которых не совершали.

Со слов самого Ткача, он убил не менее 80-ти человек, но доказанных - только 37. Сопоставляя данные признательных показаний маньяка с архивными данными, следователи с удивлением обнаружили, что по многим эпизодам уголовные дела даже не возбуждались!

Еще один идейный коммунист (член КПСС с 1978 года!), примерный советский человек - общественник, активист, секретарь партийной ячейки, командир отряда народной дружины, белорус Геннадий Михасевич - изнасиловал и убил 36 женщин. Это - только доказанные убийства. Сам он признался, что жертв было 43. Целых 14 лет (с 1971 по 1985) маньяк держал в страхе Витебскую область Белоруссии. Как и в случае с серийным убийцей Сергеем Ткачом, "доблестные советские органы" задержали и привлекли к уголовной ответственности 14 (четырнадцать) абсолютно невиновных людей, которые, опять же под пытками, признались в том, чего не совершали, но чего требовали от них доблестные советские следователи. Одного из них быстро расстреляли, другие получили огромные сроки заключения, и частично или полностью их отсидели! Как вы понимаете, после выбитых из невиновных людей признаний поиски реального маньяка прекращались, и он мог спокойно продолжать свои чудовищные деяния.

Геннадий Михасевич изнасиловал и убил 36 женщин. Фото: YouTube

Это только четыре примера из более полусотни серийных убийц эпохи СССР, дела которых рассекречены. На самом деле, подобных серийных убийц было намного больше - многие сотни, просто в поле зрения правоохранительных органов попадали далеко не все. Очень много так называемых "висяков" - нераскрытых дел - закрывались по сроку давности. Часть жертв маньяков просто числилась среди "пропавших без вести".

Как бы там ни было, говорить о том, что СССР был "безопасной страной" просто смешно.

Да, у людей была иллюзия того, что "никаких маньяков в СССР нет". Но это только иллюзия, причина которой крылась в тотальном контроле коммунистического режима над средствами массовой информации. Громкие, резонансные дела с серийными убийствами засекречивались, в СМИ о них вообще не сообщалось.

Несмотря на это, в тех регионах, в которых маньяки орудовали, "сарафанное радио" разносило информацию о преступлениях маньяков достаточно быстро, и народ впадал в панику. Люди боялись выходить на улицу с наступлением темноты, женщины даже днём боялись ходить в одиночку в малолюдных местах. Иной раз доходило до того, что женщины отказывались выходить на работу, особенно если это была работа в ночную смену. В регионах, где орудовали маньяки, граждане устраивали стихийные митинги, с требованием к властям найти и покарать злодеев. Но советская власть была эффективна только в борьбе против своего народа, а серийные убийцы, как вы можете видеть, десятилетиями разгуливали на свободе, продолжая творить чудовищные злодеяния.

Хочу напомнить, что серийные убийцы и маньяки - это всего лишь верхушка огромного айсберга советской преступности. И без маньяков ходить по многим российским городам после наступления темноты было небезопасно: вас могли ограбить и убить банальные преступники - просто за содержимое кошелька или даже авоськи с продуктами. Ведь бОльшую часть советского периода людям не хватало еды, и за нее могли убить!

Один из первых серийных убийц - Василий Петров (он же Комаров) - после Октябрьского большевистского переворота 1917 года вступил в Красную Армию, дослужился до взводного командира. Дальнейшей карьере помешал плен в армии генерала Деникина. После плена изменил фамилию на Комаров, чтобы не иметь проблем с большевистской властью. Убивать людей стал после объявления большевиками НЭПа (новой экономической политики), когда началось экономическое оживление, и у людей появились деньги и ценности. За период с 1921 по 1923 год жертвами злодея стали 33 человека. Уверял, что убивал ради ограбления, однако следствие выяснило, что все убийства принесли ему всего лишь около 30 долларов по тогдашнему курсу!

Кроме того, что любой гражданин СССР мог стать жертвой сексуального маньяка, серийного убийцы, или простого грабителя, десятки миллионов советских людей жили под гнётом издевательств обыкновенных хулиганов, которые могли избить, изнасиловать и убить просто так - из хулиганских побуждений. Хулиганство - вроде бы несерьёзное преступление - имело такие масштабы, что даже коммунистами осознавалось как государственная проблема. В 1960-х годах в уголовный кодекс союзных республик ввели ряд статей, предусматривающих суровую уголовную ответственность за хулиганство. По таким статьям были осуждены миллионы людей, однако это не сильно помогло снижению уровня преступности в стране. Из-за массового вовлечения советской молодежи в преступность многие города СССР были небезопасны не только ночью, но даже днём. Но это - отдельная история.

Почему же сегодня поклонники СССР утверждают, что "жизнь в СССР была безопасной"? Да всё очень просто: тем, кто реально застал хотя бы брежневский застой, сегодня более пятидесяти пяти лет, а большинство ностальгирующих и того старше - 65-70-75. Конечно, в 1970-м году это были либо дети, либо молодые люди, в самом расцвете сил, и, как говорится, "и трава была зеленее, и деревья выше". Соответственно, все плохое в силу возраста уже забылось. Я думаю, когда мне будет 75, если я доживу, то буду с таким же умилением вспоминать "лихие девяностые". Но, если такое случится, вы мне напомните - сегодня я вам говорю: лихие девяностые были ужасным периодом для нашей страны и нашего народа. Хотя лично мне тогда жилось вполне неплохо.

Но и сегодня, в ясном уме и твердой памяти, я убежден - СССР был намного хуже, чем даже "лихие девяностые".

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