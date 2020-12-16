Леонид Слуцкий: Лукашенко — выдающаяся фигура, но ведет себя излишне жестко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Можно ли России повлиять на политику Белоруссии санкциями? Об этом глава комитета Госдумы по международным отношения Леонид Слуцкий высказал свое мнение в эфире Радио «Комсомольская правда».

- Если говорить о Белоруссии, то там сложный лидер. Александр Григорьевич (Лукашенко, - ред.), безусловно, выдающаяся фигура, но иногда он ведет себя излишне жестко, - сказал Слуцкий. - Санкции, которые вводились нашим Россельхознадзором против некоторых белорусских продуктов питания, они были объяснены, мы применяли их для того чтобы оградить наших потребителей от продуктов не того качества, которое принято у нас. Конечно, Александр Григорьевич заявлял, что это лучшие в мире продукты питания, но это всё эмоции. Каждый раз, когда наши отношения лихорадило, это было связано, так или иначе, с его эмоциями.

Слуцкий считает, что Запад начал подготовку сегодняшних протестов в Белоруссии еще два года назад. И белорусские спецслужбы это просмотрели.

- Запад очень постепенно, подковерно, в течение последних двух лет готовил эту ситуацию, - заявил глава комитета Госдумы. - Я не хочу заниматься бодрячеством и как-то вуалировать реальные проблемы, которые там очень и очень велики. Но белорусские спецслужбы упустили ту работу с населением, которая велась Западом около двух последних лет. Я недаром говорю именно об этом промежутке времени, потому что я уже сейчас представляю, что там реально происходило.

При этом Слуцкий убежден, что с политическим кризисом в Белоруссии удастся справиться.

- Эта проблема, уверен, будет решена, - сказал он.

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