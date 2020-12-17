Future Skills – «Лазерные технологии»: Быстрая и точная резка, сварка, гравировка

Фото: предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Технологии будущего ближе, чем кажется. В том числе и лазерные. Они уже приходят на производство и окружают нас в быту. Но кто стоит за развитием высокоточных лазерных технологий, как они будут трансформироваться и сможет ли каждый их освоить?

Сегодня профессии будущего активно развивает Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», который не только проводит чемпионаты профессионального мастерства, но и внедряет новые стандарты и технологии в образование, способствует налаживанию взаимодействия между реальным сектором экономики и системой профессионального образования.

Одна из стратегических инициатив Союза – проект Future Skills, задача которого - опережающая подготовка кадров для трансформирующейся экономики будущего. А оно уже приходит. Лазерные сварка, резка, гравировка активно применяются во многих отраслях промышленности, в частности, авиа-, судо-, машиностроении.

Фото: предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Союз на протяжении нескольких лет проводит соревнования профессионального мастерства в блоке Future Skills по компетенции «Лазерные технологии». И транслирует стандарты компетенции сфере профессионального образования.

Лазерные технологии - это не обязательно «крупногабаритное» производство. Мы сталкиваемся с ними каждый день. Например, если посмотреть 5-тысячную купюру на просвет, то можно увидеть, что номинал «5000» на ней образован множеством мельчайших отверстий, неосязаемых на ощупь. Ни один самый высокоточный перфорационный станок не сделает такую тонкую работу. А уж тем более фальшивомонетчик. Такое под силу только лазеру. Высокая точность на уровне микроизмерений – это одно из главных его достоинств, поэтому еще одна сфера применения лазерных технологий - микроэлектроника.

-Если взять сотовый телефон, то 80% его компонентов сделано лазером, - привел пример менеджер компетенции Ворлдскилс Россия «Лазерные технологии», генеральный директор казанского филиала производственной компании «Лазерный центр» Николай Носов, -Напрямую с лазером связано развитие квантовых и аддитивных технологий, входящих в топ-10 технологий, которые изменят мир. Например, если говорить о промышленном применении 3D-принтеров, то в основном предполагается использование не пластика, а металла, который как-то надо расплавлять. В современном производстве есть два взаимосвязанных тренда: печать деталей на 3D-принтере и доработка ее лазером – когда это нельзя сделать фрезой.

Кстати, в отличие от традиционного станка у лазерного есть одно прекрасное качество – универсальность. Один и тот же лазерный станок может делать и шаблоны электронных плат, и шильдики, и панели приборов, и надписи на различных материалах.

Компании, «вооружившись» лазером, повышают конкурентоспособность своего производства, кратно снижая издержки. А они представляют кроме названных медицинскую, пищевую, текстильную, рекламную и другие отрасли.

Фото: предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия

Соответственно, специалисты в области лазерных технологий входят в список самых востребованных профессий обозримого будущего.

И не случайно эта профессиональная компетенция появилась в движении Ворлдскиллс Россия. Она была разработана по стандартам Ворлдскиллс в партнерстве с компанией «Лазерный центр».

-Если есть желание творить, а компьютер не является проблемой, то это путь в нашу компетенцию, - рассказал победитель чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 по компетенции «Лазерные технологии» Максим Устинов, - С одной стороны, это творчество, которое требует воображения. С другой стороны, это высокотехнологичный процесс, который требует внимательности, определенного подхода к работе на станке и к той задаче, которую ты выполняешь. Мне всегда было интересно, как создаются и как устроены те или иные предметы, которые нас окружают в жизни. И я загорелся желанием поступить в колледж связи №54 на специальность автоматизация технологических процессов и производств, осваивал станки с ЧПУ. И помимо этого ходил в кружок лазерных технологий. Больше всего мне нравится то, что с помощью лазера я могу изготовить те продукты, которые не под силу другому оборудованию.

По сравнению с традиционными станками, лазерные отличаются скоростью, точностью работы и отсутствием сменного инструмента. А специалисты, работающие на лазерном оборудовании, владеют навыками пусконаладочных работ и обслуживания лазерных установок, умеют обрабатывать разные материалы - металл, древесину, пластик. При этом они не просто операторы, нажимающие кнопки в определенной последовательности, но и технологи, которые подбирают правильный режим работы лазерного оборудования. Именно от этого во многом зависят качество готового изделия и эффективность его производства.

- Благодаря Ворлдскиллс, я освоил стандарты этой компетенции, прокачал навыки и теперь сам могу передавать свой опыт студентам, - рассказал Максим Устинов, - Я работаю мастером производственного обучения в родном колледже, и уверен, что выпускники, которые разбираются в лазерных технологиях, без проблем найдут работу. Ведь сейчас многие компании закупают лазерное оборудование, и им требуются специалисты. Например, одно из них, куда мы можем направить студентов – московская компания LaserSkills. Она специализируется на лазерной гравировке и резке.

Пока образованием в сфере лазерных технологий занимаются вузы, а в системе среднего профессионального образования компетенция представлена пока слабо. Но перспективы ее развития неплохие.

-Перспектива сотрудничества с Ворлдскиллс Россия таких компаний, как, например, наш «Лазерный центр» - в разработке учебных программ, государственных образовательных стандартов, которые позволят промышленности перейти на новый уровень, - рассказал Николай Носов, - Компетенция входит в топ-10 лучших образовательных практик движения Ворлдскиллс. Сейчас наши совместные с движением усилия направлены на то, чтобы был принят федеральный государственный образовательный стандарт для системы среднего профессионального образования. Тогда, я уверен, многие колледжи будут готовить специалистов в сфере лазерных технологий.