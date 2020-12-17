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УМНЫЕ ВЕЩИ

AliExpress Россия выпустила документальный фильм о российских производителях

Видео онлайн-магазина рассказывает о необходимости продажи товаров через социальные сети, маркетплейсы, модные коллаборации
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Фильм "Хорошие вещи" длится 19 минут

Фильм "Хорошие вещи" длится 19 минут

Виртуальная торговая площадка AliExpress Россия сняла первый в истории отечественных маркетплейсов документальный фильм.

Короткометражка "Хорошие вещи" направлена на поддержку российских производителей., а также транслирующих через свою продукцию отечественную историю и культуру.

К слову, в центре сюжета оказались исключительно наши, местные производители товаров: "Гусевской хрустальный завод имени Мальцова", "Дымов керамика", фабрика "Елецкие кружева" и дизайнер актуальной русской одежды Varvara Zenina.

Бесплатно посмотреть интересный и необычный для зрителей фильм могуттвсе желающие в интернет-кинотеатрах Megogo и Wink, во ВКонтакте и Одноклассниках, и на платформе YouTube. Также ожидается, что в самое ближайшее время видео выйдет в мультимедийном сервисе Okko.

Над созданием 19-минутных "Хороших вещей" работали режиссер Дмитрий Богданов, оператор-постановщик Олег Росанов, операторы Денис Сапрыкин и Александр Давидюк, продюсер Ольга Васильева и многие другие.

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