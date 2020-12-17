У рыдающей в голос Наташи Королевой сдали нервы

Певица Наташа Королева. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наташа Королева на днях вернулась из Африки, куда, по ее словам, сбежала из Москвы привести нервы в порядок. Как известно, для певицы последние несколько месяцев были очень тяжелыми. В ее личной жизни случился серьезный кризис. Артистка не скрывает, что измена мужа Сергея Глушко больно по ней ударила. На острове, куда артистка уехала в начале декабря, она дала волю чувствам - в какой-то момент разрыдалась и запричитала.

Уходящий год принес много разочарований Наташе Королевой. Певица признается: тех, кого она считала друзьями, ее предали. Любимый супруг Тарзан тоже принес ей немало страданий. Сейчас Сергей Глушко во всем поддерживает жену. Наташа его простила. "Все, конечно, было крайне неприятно...", - цитирует 47-летнюю певицу Собеседник.Ru.

Именно в Африке, по ее словам, она многое переосмыслила. В какой-то момент в чужой стране у Наташи сдавали нервы и она рыдала в голос, не в силах скрыть навалившиеся на нее проблемы.

На днях артистка вернулась с отдыха и записала видео, в котором с язвительной улыбкой обратилась к злопыхателям. В кадре Королева красуется в бусах, с укладкой и ярким макияжем. "Живешь себе спокойненько, живешь, никого не трогаешь, а потом оказывается, что ты кого-то бесишь, вот прям до пены из рта. И это так приятно", - рассуждает звезда, ехидно улыбаясь.

Поклонники решили, что таким образом артистка ответила всем, кто обсуждает ее жизнь и отношения с мужем. Не секрет, что публика высказывает самые разные мнения. Некоторые поддерживают и жалеют униженную из-за измены мужа Королеву. Другие подозревают артистку в пиаре на семейной драме. Есть те, кто призывает звезду эстрады терпеть и не жаловаться, смириться с тем фактом, что все ее проблемы становятся достоянием общественности.

Сама Наташа, кажется, впервые за долгое время обрела покой. "Самые прекрасные дни, которые мы за многие годы смогли провести вместе, - лучшее время в моей жизни. Нам настолько хорошо вместе, что страшно спугнуть это счастье", - говорит она о Тарзане.