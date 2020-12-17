Юбилей Светланы Дружининой обернулся скандалом с "гардемарином" Жигуновым

Светлана Дружинина. Фото: Олег ЗОЛОТО

"Мама гардемаринов" Светлана Дружинина накануне отметила 85-летний юбилей. Прославленная актриса и режиссер весь день принимала поздравления, в том числе телеграммы от первых лиц - Владимира Путина, Вячеслава Володина, Геннадия Зюганова, Владимира Мединского, Сергея Нарышкина... В соцсетях и телешоу Дружинину чествовали десятки именитых друзей, а сама она отгуляла день рождения дома в кругу близких.

Между тем, не обошлось в этот праздничный день и без ложки дегтя. На одном из федеральных телеканалов вышло интервью с юбиляршей, где ее спросили, почему в ленту "Гардемарины-IV", которая должна выйти на экраны в 2022 году, не пригласили Сергея Жигунова. Ведь его персонаж Саша Белов - один из самых узнаваемых героев культовой киносаги.

- Я очень люблю, очень люблю Сашу Белова! Вы понимаете, есть у творческих людей, в данном случае у меня, как у режиссера, тот персонаж, который я родила, я его сделала. Я! Никто другой! Ни Нагибин, ни Соротокина, ни Жигунов, никто. Это мое детище! И каждый режиссер скажет вам, что все, что он сделал на экране - это его собственное детище, - категорично высказалась Дружинина, дав понять, что только она решает, оставлять ли героя в кадре.

Сам Жигунов не смог промолчать в ответ на обидные слова.

- Светлана Сергеевна, в качестве подарка ко дню Вашего рождения, готов снять свое имя с титров. Только скажите на чье имя писать заявление - Любимовой, как министру, или Шахназарову, как правообладателю? - написал артист-продюсер в своем Инстаграме, чем вызвал бурную реакцию поклонников.

"Именно вы сделали Сашу Белова таким притягательным! Даже если вашей фамилии не будет в титрах, вы все равно останетесь в наших сердцах", "Надо же, как лихо Дружинина от вас открестилась. Только ваша заслуга, что Белова до сих пор любят", "Белов - это вы на 100 процентов", "Жигунов, Харатьян и Шевельков - главные гардемарины. Никакие новые версии не заменят эту тройку!", "Фильм снят по книге - с чего вдруг Дружинина придумала героя?", "Почему талантливому режиссеру Дружининой не хватает такта не выносить свои мысли на публику. Как надоели эти склоки!", - возмущаются пользователи соцсетей.

"Комсомольская правда" дозвонилась Светлане Дружининой, но оказалось, что предложение о новых титрах она рассматривать не собирается. Едва услышав фамилию Жигунова, режиссер поспешила свернуть разговор.

- Я не знаю Сергея Жигунова! - отрезала Светлана Сергеевна. - Для меня есть только Саша Белов, а этот человек мне не интересен!

Что за черная кошка пробежала между артистами, доподлинно неизвестно, но конфликт тянется уже много лет. Их сотрудничество закончилось в 1990 году после съемок второй части "Гардемаринов", и в следующем фильме вместо Белова появился новый персонаж в исполнении Александра Домогарова. Пару лет назад в интервью Дружина впервые высказалась об их ссоре. Режиссер заявила, что Сергей Жигунов неожиданно для съемочной группы начал устраивать истерики: мол, он устает и не может вставать рано, да еще ухаживать за лошадью. Кроме того, по ее словам, темпераментный актер спровоцировал драку с постановщиком трюков, а в конце съемок еще и напоил Харатьяна, что едва не закончилось трагедией - лошадь выбросила его из седла.

Кроме того, в прошлом году Жигунов приобрел права на сериальный ремейк картины, где выступит в качестве продюсера. Теперь назло Дружининой артист снимет собственных "Гардемаринов".

- Конечно, из киноленты Светланы Дружининой мы возьмем самое лучшее. Но мы с ней не конкуренты: она снимает прокатное кино, а я - телесериал, - говорит о будущем проекте Сергей Жигунов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Так и не смог забыть «прекрасную няню»: новая подруга Жигунова оказалась двойником Анастасии Заворотнюк

Красавица Виктория Ворожбит стала правой рукой актера и продюсера в его сахалинском проекте (подробности)