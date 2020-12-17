ЧМ по хоккею 2023 года в России может пройти без ограничений. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в четверг, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд в Лозанне огласил вердикт по делу "Россия против ВАДА". Итог - нашим удалось отбить часть санкций. Если Всемирное антидопинговое агентство полностью настаивало на том, чтобы на четыре года тотально запретить российский триколор, то по итогам спора в CAS можно сказать, нашим удалось смягчить часть этих угроз. Итоговый вердикт - с 17 декабря 2020 по 16 декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпиадах запрещено выступать командам под российским флагом.

Кроме того, в части санкций один из важных аспектов - это проведение международных турниров в нашей стране. В ведь до 2022 года уже у нас есть часть состязаний. Отметим, что всего два вида "запрещенных" чемпионатов дают широкое поле для вариаций. Так, этапы Гран-При по фигурному катанию в России проводить можно будет (регулярно осенью в Москве проходит "Кубок Ростелекома"), наши смогут спокойно ездить на Кубок мира. Даже чемпионаты Европы будут по силам российской команде!

Так что крупные футбольные соревнования ушли из-под удара. Наши по-прежнему будут играть в еврокубках, сборная - в Лиге Наций и на чемпионате Европы. Даже финал Лиги Чемпионов весной 2022 года пройдет-таки в Санкт-Петербурге!

А что в сухом остатке тогда у нас попало под санкции со стороны ВАДА? Набор турниров, которые сейчас под вопросом, не слишком обширный. В 2021 году в России должен пройти чемпионат мира по скалолазанию, по пляжному футболу, в 2022 - ЧМ по волейболу, стрелковому спорту, спортивной борьбе и плаванию на короткой воле.

Самым статусным турниром, пожалуй, является чемпионат мира по волейболу. Согласно решению Спортивного арбитражного суда, теперь придется переназначить новое место проведения турнира.

По поводу последствий санкций со стороны ВАДА у себя в личном Твиттере уже успел пошутить телекомментатор канала "Матч ТВ" Георгий Черданцев. Санкции против наших действуют до 16 декабря 2022 года. А вот чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

- Финал чемпионата мира 2022 как раз через два дня. 18 декабря. Так что на финал выйдем и с флагом и с гимном, - написал Черданцев у себя на страничке в соцсети.

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Вечером в четверг, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд принял решение частично наложить санкции на российский спорт. Согласно вердикту, до 16 декабря 2022 года все наши спортсмены и команды не смогут принимать участие под флагом страны в чемпионатах мира и Олимпиадах. (подробности)