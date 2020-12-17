Глава СВР Сергей Нарышкин - в беседе с «КП»: Об операциях разведки расскажут, когда придет время

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Ровно век назад, 20 декабря 1920 года, главный советский чекист Феликс Дзержинский подписал приказ о создании Иностранного отдела ВЧК. Эта структура стала прообразом нынешней Службы внешней разведки России (СВР). За XX век наши бойцы невидимого фронта сумели добиться невероятных успехов - одно получение документов по проекту американской атомной бомбы чего стоит.

Долгое время об отечественных Штирлицах (и их прототипах - наших реальных разведчиков) говорить было не принято.

- Исторические достижения следует помнить. Для этого, например, сейчас идет присвоение имен разведчиков ранее безымянным вершинам Кавказского хребта, - рассказал на открытии выставки в Музее современной истории России глава СВР Сергей Нарышкин.

И отправился смотреть экспозицию. Там уникальная серия живописных полотен - портретов советских нелегалов, работавших в США и Британии.

Воссозданный интерьер московской квартиры, где прошли последние годы жизни легендарного члена «Кембриджской пятерки» Кима Филби. Он был нашим агентом и при этом руководил «русским отделом» в британской разведке МИ-6. Когда над Филби возникла угроза разоблачения, он с помощью советских друзей сумел перебраться в СССР.

Корреспондент «КП» поинтересовался у главы СВР:

- Сергей Евгеньевич, вы очень интересную статью для «Комсомолки» написали - о ранее неизвестных подробностях операций нашей внешней разведки в годы холодной войны (см. номера газеты за 9 и 11 декабря с. г. и на сайте kp. ru - часть 1 и часть 2). А новых таких статей ждать можно?

- Пройдет время, кто-либо - я или кто-то другой - расскажет и о других операциях отечественной внешней разведки. Но сделано это будет только тогда, когда Служба сочтет возможным, проведя соответствующий анализ.

А другой почетный гость, помощник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Мединский, рассказал, что на самом деле нашей разведке куда больше, чем сто лет:

- В летописях сказано: Дмитрий Донской накануне Куликовской битвы послал в земли Мамая «хитрого мужа - боярина Захарьина», и тот выяснил, что князь Рязанский изменил Руси, переметнулся в лагерь врага. Стратегическая информация внесла вклад в нашу победу.

Из-за пандемии посещение выставки ограниченно, но руководство Музея современной истории России пообещало сделать для всех желающих видеотур в интернете. Вместе с «Комсомольской правдой». Ведь наша газета тоже участвует в юбилее, выпустив книгу с десятками рассекреченных уникальных архивных документов. Которая так и называется: «Служба внешней разведки РФ - 100 лет».

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Часть 1.

Часть 2.