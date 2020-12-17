Лучшим футболистом мира 2020 года стал Роберт Левандовски

Роберт Левандовски. Фото: REUTERS

В Швейцарии вечером 17 декабря прошла церемония вручения наград The Best FIFA Football Awards, главная из которых - был выбран лучший футболист мира по итогам 2020 года. В тройку финалистов среди мужчин (а награда присуждается еще и среди женщин одновременно) в коронавирусный год вошли два прекрасно знакомых персонажа - португалец Криштиану Роналду из "Ювентуса", аргентинец Лионель Месси из "Барселоны" и поляк Роберт Левандовски из "Баварии". Год назад почетная награда ушла Лионелю Месси. Сейчас же победителем стал Роберт Левандовски. Он опередил двух икон мирового футбола. И впервые стал лучшим в мире.

При этом, церемония вручения получилась немного необычной. Президент ФИФА Джанни Инфантино появился по видеосвязи в конце церемонии. Однако же он, включил телефон, внезапно поменялся в лице и сказал: "Я надеюсь, победитель меня скоро увидит". И показал награду. И сюрпризом для Роберта Левандовски стало то, что именно перед ним появился глава ФИФА. А Месси и Роналду в соседних окнах "зума" остались сидеть, скучая.

Отметим, что по сумме наград "Игрок года ФИФА", "Золотой мяч ФИФА" и The Best FIFA Football Awards лучшим является Лионель Месси. У него - 6 побед, при этом с 2009 по 2012 годы у него была серия побед подряд. А по числу попаданий в тройку финалистов безоговорочно первый - Месси (11 лет подряд). Далее - Криштиану Роналду (10) и Зинедин Зидан.

Осенью 2018 года случилось яркое событие. Впервые за десятилетие серия побед Роналду и Месси была прервана. Потому что лучшим футболистом мира тогда стал полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич. Он в тот год привел сборную Хорватии к званию вице-чемпионов мира. Турнир летом 2018 года принимала Россия. А в финале Хорватия проиграла команде Франции со счетом 2:4.

Тройка финалистов награды The Best FIFA Football Awards, напомним, за всю историю существования награды была только в 2018 гду слегка изменена. Потому что в 2016, 2017, 2020 годах сценарий голосования был привычен. В топ-3 оказывались Роналду, Месси и кто-то третий. В 2016 году это был француз Гризманн, потом - бразилец Неймар. В 2019 году - голландец Вирджил ван Дейк, а сейчас же - поляк Роберт Левандовски.