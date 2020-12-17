Эксперт о выплатах семьям с детьми: «Яркий восклицательный знак в конце пресс-конференции президента»

До нового года российским семьям с детьми до 7 лет будет выплачено по 5 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одно из самых ярких заявлений, сделанных президентом в ходе ежегодной пресс-конференции, касается миллионов россиян. До нового года семьям с детьми до 7 лет будет выплачено по 5 тысяч рублей. Сам Владимир Путин назвал это «небольшим новогодним подарком». Очевидно, для многих этот подарок окажется очень важен.

- Не стоит забывать, что в стране еще актуальна проблема дефицита мест в детских садах для детей до 3 лет. Да и в целом дошкольные образовательные учреждения нередко оказываются недоступны жителям малых населенных пунктов, где и концентрируется материальное неблагополучие, - сказал «Комсомольской правде» председатель Комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи. детей и традиционных семейных ценностей, генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко.

Эксперт напомнил, что, с 1 июня этого года выплачиваются дополнительные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет семьям, которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума в регионе. Размер выплат составляет половину регионального прожиточного минимума, в среднем 5,5 тысяч рублей на одного ребенка. Правительством также принято решение для тех семей, доходы которых остались ниже прожиточного минимума с 1 января 2021 года увеличить размер пособия до прожиточного минимума.

Генеральный директор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

- Цель этой меры поддержки — выведение семей, воспитывающих детей дошкольного возраста из состояния бедности. По данным министерства труда и социальной защиты, количество получателей этих выплат оказалось почти в 2 раза больше, чем изначально предполагалось, - отметил Рыбальченко. - Поэтому решение о единовременной выплате до конца года всем семьям, воспитывающим детей в возрасте до 7 лет, направлено на поддержку всех детей, независимо от подтверждения доходов. Механизм универсальных выплат уже отработан летом этого года, а поддержка всех дошкольников поможет семьям решить проблемы перед новым годом. Возможно часть этих денег будет направлена родителями на новогодние подарки, что конечно тоже правильно.

На протяжении всей пресс-конференции так или иначе поднималась тема пособий на детей. И журналисты, и родители, которые оставляли свои вопросы в колл-центре, интересовались, не будет ли каких-то новых выплат. Были озвучены и конкретные объемы бюджетных инвестиций на поддержку в связи с пандемией - 838 млрд рублей, основная часть которых была направлена на поддержку семей с детьми. Меры поддержки семей с детьми, которые были инициированы президентом в 2020 году, изначально рассматривались как меры демографической политики, но они стали социальным демпфером для профилактики бедности. Без этих мер трудно даже представить развитие ситуации в период пандемии.

- При этом, разумеется, это решение о новогодних выплатах не было спонтанным, и сам президент об этом сказал. Но Владимир Владимирович сознательно оставил его на самый конец пресс-конференции, чтобы не перевести все оставшиеся вопросы в тему социальных выплат, не сконцентрировать внимание журналистов на этом аспекте, - уверен Сергей Рыбальченко. - Получился хороший восклицательный знак в конце большой пресс-конференции. И хороший подарок родителям дошкольников к новому году.

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