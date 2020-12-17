«Они повели туда восьмерых детей»: В Сьяновских пещерах под Домодедово пропали туристы

Фото: АГН Москва

В Московской области разыскивают туристическую группу, которая нынешним утром направилась в Сьяновские пещеры в окрестностях города Домодедово. Известно, что в группе были 10 человек - двое взрослых и восемь детей в возрасте до 12 лет.

- Группу возглавлял опытный инструктор. Он и еще один наставник утром вместе с детьми направились в Сьяны, - сообщил kp.ru источник в экстренных службах. - Вечером они должны были выйти на поверхность и выйти на связь. Но их телефоны по-прежнему отключены.

На место выехали сотрудники МЧС и полиции.

- В настоящий момент информация проверяется, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Инструктор Сергей Боков. Фото: Личный архив

Известно, что в данный момента спасатели обнаружили инструктора Сергея Бокова. Мужчина набирает группы через интернет.

- По его словам, его группа заблудилась, он оставил детей на попечении своего напарника и ушел искать выход, - говорит источник. - Сейчас ведутся поиски остальных участников группы в указанном квадрате.

Напомним, Сьяновские каменоломни - крупнейшая на территории Подмосковья система искусственных пещер. Общая длина всех ходов - более 19 километров. (Это пятая по длине система в России). Как рассказывают опытные спелеологи, в таких условиях, когда ходы расходятся в разных направлениях и стены глушат звуки, крики можно услышать на расстоянии не более 10-12 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Там много особенностей и загадок»: Инструктор, который потерял 8 детей в Сьянских пещерах, обещал своим клиентам полную безопасность

С каждого ребенка Сергей Боков собрал по 1800 рублей (подробности)