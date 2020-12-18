Плюсы и минусы дистанционного обучения

По мнению знатоков, плюсов у учебы на дому все-таки больше. Фото: Shutterstock

Дистанционное обучение детей стало обычным делом во многих городах. Так чего все-таки в нем больше: плюсов или минусов? Давайте разбираться.

Минусы:

1. Материальное обеспечение

- Для дистанционного обучения нужны компьютер, качественное устойчивое интернет-соединение, программное обеспечение как для проведения и участия в вебинарах, так и для образовательных платформ, на которые загружается учебный контент и выполненные задания, - говорит кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии труда и организационной психологии МГОУ Елена Климова. - Не все населенные пункты, образовательные учреждения способны обеспечить высокое качество образовательного процесса.

Часть российских семей оказались в ситуации, когда на один компьютер претендуют несколько членов семьи, включая и работающих родителей. Приходится выбирать, для кого компьютер в данный момент важнее.

Проблемным стал территориальный вопрос, когда у родителей рабочий день с 9.00 до 18.00, у одного ребенка урок музыки или физической культуры, у второго ребенка иностранный язык, математика или физика. Если у каждого школьника нет отдельной комнаты, возникали конфликтные ситуации, а качество обучения снижается.

2. Непривычный формат

Причем как для преподавателей, так и для обучающихся.

Годами наработанный опыт проведения занятий в учебном заведении, разработанные учебные планы, стимульный материал, адаптированные именно под формат офлайн учебники - все это оказалось плохо переводимым в онлайн-формат. Фактически функция обучения легла на плечи родителей.

Традиционная классно-урочная система предполагает достаточно высокий уровень контроля со стороны учителя. Само нахождение обучающихся в классе уже дисциплинирует. Если школьник работает из дома, особенно если родители не имеют возможности проконтролировать время его пробуждения и начало учебных занятий, мы не можем рассчитывать на качественное восприятие учебного материала.

3. Большое количество заданий для самостоятельного изучения

Практически все родители отмечают, что объем домашних заданий вырос в несколько раз. Предметов очень много, каждый учитель дает задания, многие из них порой не просчитывают «человеко-часы». Большинство родителей начальной и средней школы «учатся за ребенка», беря на себя выполнение заданий, например по географии по заполнению контурных карт, или все тех же поделок по трудовому обучению.

Плюсы:

1. Новый формат обучения

Дистанционка перевернула привычное понимание учебного процесса, позволила вывести его на совершенно новый виток развития. Возможность трансляции предоставляет практически неограниченные возможности для внедрения видео- и аудиоконтента. Интерактивность занятий можно трансформировать под каждого ученика.

2. Экономия времени на дорогу

До образовательного учреждения и обратно. Это тоже плюс.

3. Свобода выбора

Мы можем выбрать курс практически любого образовательного учреждения, разместившего его на мировых образовательных платформах.

4. Решается проблема записи домашних заданий

5. Более широкие возможности для обучения маломобильных школьников

6. Быстрая обратная связь от учителя

7. Доступность

Независимость от географического и временного положения обучающегося и образовательного учреждения.

8. Гибкость учебных курсов

Грамотно разработанный учебный курс позволяет учитывать уровень подготовки школьника, предоставляет возможность выполнения задания фактически в любое время суток.

9. Индивидуальность образовательного маршрута.

Мы можем выбрать время, место и темп изучения

10. Возможность самовыражения

- Я искренне считаю, что плюсов дистанционного обучения больше, - подводит итоги Елена Климова. - Проблема сейчас - отсутствие качественного, системно разработанного образовательного контента, учитывающего возрастные, физиологические и психологические особенности взрослеющих школьников. Считаю недопустимым просто переносить учебный материал из офлайн в дистанционное обучение. Это разные формы работы, которые не могут заменить друг друга. Они должны дополнять: причем доля офлайн-занятий должна быть существенно больше.

Важно поддерживать общение между учениками, учителями и учениками. Дистанционное образование должно стать «вишенкой на торте» - тем, что украшает, дает дополнительные знания по предметам, которые могут и не изучаться в образовательном учреждении. Доступ к ресурсам, которых нет в школе, и так далее.