Умнее, выше, сильнее: Российские школьники с олимпиад без медалей не возвращаются

Участие в олимпиадах - это возможность заниматься тем, что ребенку на самом деле интересно. Фото: Shutterstock

Участников международных предметных олимпиад встречают почти как космонавтов. Ими безоговорочно гордятся, ставят в пример, на них возлагают надежды. И одаренные дети страну не подводят. За этим успехом стоят годы напряженной, очень не детской работы, тщательный отбор талантов по всей стране, труд наставников в центрах дополнительного образования, школах и вузах.

История вопроса

Международные олимпиады по общеобразовательным предметам проводились еще в XIX веке, но максимального расцвета достигли в послевоенное время прошлого столетия в социалистических странах. Самые первые интеллектуальные соревнования касались только математики, но вскоре появились и олимпиады по другим предметам. Сперва добавились физика, биология и химия. Ближе к концу прошлого столетия - астрономия, география и, конечно же, информатика. Сегодня проходят олимпиады более чем по 20 предметам. В движении участвуют 120 стран.

Награда за неравнодушие

Как дети попадают на международные олимпиады? Обычно в команде до десяти человек, чаще пять-шесть. Это самые сильные - те, кто показал лучшие результаты на Всероссийской олимпиаде школьников. Сегодня это крупнейшая олимпиада в Европе. Отбор происходит на четырех этапах. Самый первый - на уровне школы. Далее - муниципальный этап. Затем - региональный. Четвертый - заключительный. По его итогам победителей приглашают на сборы, где происходит подготовка к максимально серьезным испытаниям - международным.

«Нет никаких готовых алгоритмов, нет школьных примеров. «Надрессировать» никого нельзя, - говорит главный тренер сборной по математике Кирилл Сухов. - Выигрывает тот, кто может нестандартно мыслить. Специально вырастить такого невозможно. Его надо найти и развить».

Кирилл Сухов преподает в Президентском физико-математическом лицее № 239 в Санкт-Петербурге и по себе знает, каково это - представлять интеллектуальную элиту страны на международной арене. Сухов - золотой медалист Международной математической олимпиады 2002 года. По словам Сухова, «все начинается в обычном классе с простого учителя, который заметил талант и направил по нужной дороге». Не дать ребенку разочароваться, подкидывая ему все новые интересные задачи, - особый талант. «Таким учителям надо давать медали за неравнодушие и любовь к детям», - уверен наставник.

«Многолетнее лидерство России в международных олимпиадах по информатике - прежде всего заслуга наших учителей по всей стране, закономерный этап постоянной, ежедневной работы по выявлению и поддержке молодых талантливых умов», - поддерживает коллегу директор Московского физико-технического института по дистанционным программам Алексей Малеев, который тренирует сборную по информатике.

Глобально, на уровне национального проекта, работу с выдающимися учениками в России ведет Министерство просвещения. Для доступности современного дополнительного образования создаются «Кванториумы». Почти все призеры олимпиад проходят через учебные программы сочинского «Сириуса» или его филиалов.

По планам, не менее 5% детей будут проходить через региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов. Центры создаются с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех». Этот же фонд распределяет и президентские премии победителям олимпиад, а также их наставникам. Суммы выглядят достойно. За «золото» выдается 1 млн рублей, за «серебро» - 500 тыс., за «бронзу» - 400 тыс. Дети могут потратить средства на образование, отдых и «иные нужды, связанные с развитием и самореализацией». Такие же суммы выделяются в общий призовой фонд, который затем распределяется между наставниками.

Российские школьники с олимпиад без медалей не возвращаются. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В тройке лидеров

Олимпиады для школьников - возможность побывать в других странах, пообщаться со сверстниками. Ведь каждый год соревнования проходят в новом месте. Но все изменилось с пандемией. Школьные олимпиады 2020 года проходят только в удаленном режиме. Дети сидят в знакомых им аудиториях под присмотром наблюдателей и видеокамер.

«Теоретическую часть решали в большой аудитории на кафедре гидробиологии на биофаке МГУ. Весь турнир велось видеонаблюдение, шла запись, и все страны могли ее видеть. Ответы на задания нужно было вносить в специальные бланки, которые прислали японцы. Потом их сканировали и отправляли на проверку, - рассказывает о своем опыте москвич Максим Ковалев, который участвовал в международной олимпиаде по биологии. - В компьютерном классе также была установлена камера, через которую можно было увидеть, если кто-то откроет, например, поисковик».

Максим Ковалев получил золотую медаль, без экзаменов поступил в МГУ. Но все же, по его словам, расстроен: «Поездка в Японию не состоялась. Я там никогда не был, а хотелось побывать».

В нынешнем году олимпиаду по математике должен был принимать Санкт-Петербург. Но из-за пандемии все команды остались в своих странах, а в аудитории в Питере сидели только российские участники. В нынешнем году они завоевали две золотые и четыре серебряные медали. В общем зачете команда России на втором месте (185 баллов). На первом - Китай (215 баллов), на третьем - США (183 балла). И такой расклад на пьедестале в целом традиционен почти на всех международных школьных олимпиадах.

«Наша страна обладает очень мощным интеллектуальным ресурсом, - говорит тренер школьников из МФТИ Алексей Малеев. - И мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы помогать молодежи его развивать».

Работа наставников и их подопечных дает заметный результат: в последние годы ни один из участников олимпиад по математике, информатике, физике, химии, биологии, астрономии домой без медалей не возвращался.