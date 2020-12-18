Сталин получал зарплату в 2300 рублей. И выращивал на даче арбузы

Иосиф Сталин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На вопросы «Комсомольской правды» отвечает советник директора ФСО России, доктор исторических наук Сергей Девятов

ПОДАРОК ВОЖДЯ - «ЛЕЙКА» ДЛЯ ВЛАСИКА

...Сергей Викторович, автором некоторых снимков, на которые поставили гриф «Рассекречено ФСО России», был генерал-лейтенант Власик. Выходит, он был не только начальником охраны Сталина, но и - по сути - личным фотографом вождя?

- Генерал-лейтенант Власик с юности увлекался «фотоделом», как это тогда называли. С разрешения Сталина он периодически снимал генерального секретаря, членов его семьи в том числе - в неофициальной обстановке: в кремлевской квартире, на Ближней даче, на отдыхе на черноморском побережье Кавказа.

В начале 1930-х Сталин подарил на день рождения Власику фотоаппарат «Лейка», который тогда считался лучшим. С того времени Николай Сидорович стал не только начальником охраны Сталина, но и фактически его личным фотографом.

Николай Власик.

- Эти фото были снимки для личного пользования?

- Не все. Сталинские фотографии, снятые Власиком и отобранные лично генсеком, периодически отправлялись в газеты и журналы для публикации.

Известны и его снимки, например, с Тегеранской конференции Большой тройки в 1943 году. Так что, фотообраз Сталина в те годы во многом был создан силами начальника его охраны.

ОТПРАВЛЯЛ СВОЙ УРОЖАЙ В ГАСТРОНОМЫ

- Замначальника Сталинской охраны рассказывал «Комсомольской Правде», что однажды вождь пошёл в баню и уснул - хотели даже вскрывать двери... А ещё какие случаи можно вспомнить - из тех, о которых вспоминали ветераны охраны?

Бытовые подробности такие: сотрудники Ближней дачи отмечали, что до войны Сталин просил поддерживать в предбаннике (комнате отдыха бани) температуру 24 градуса. А в последние годы жизни он потребовал поднимать там температуру до 30 градусов. При этой температуре при выходе из парилки можно было сидеть в простыне и продолжать отпотевать. Именно так поступал генсек в последние годы жизни.

1935 год. Визит Сталина к своей матери в Тифлис. Фото авторства Николая Власика

- Был еще один эпизод, связанный с Ближней дачей. Еще во время войны Сталину пришла в голову мысль заложить на даче бахчу и выращивать арбузы, дыни. В первые годы их урожай был низким, плоды не вызревали в открытом грунте. Садовники и агрономы начали работать над созданием сортов бахчевых, приспособленных к условиям Подмосковья. Итогом их четырехлетнего труда стали морозоустойчивые сорта арбузов весом от 5 до 12 килограммов, которые и давали хороший урожай. Площадь занятых под бахчи земель на даче составила около 1 гектара, так что урожай увеличивался с каждым годом. В 1948-м было собрано около 8 тонн арбузов. Часть урожая Сталин распорядился отправить в московские гастрономы №1, на тогдашней улице Горького, и №2, на Смоленской площади, - тот самый, мимо которого Сталин ездил на дачу.

С ПОЛУЧКИ МОГ КУПИТЬ 38 БУТЫЛОК ВОДКИ

- Какая зарплата была у Сталина? Вот рассекречен и партбилет вождя, а там - отметки об уплате членских взносов - 69 рублей... Это, вообще, много или мало?

- Как видно из отметок в партбилете, у Сталина в 1946 году была зарплата 2300 рублей в месяц. Сам он не получал зарплату лично. Деньги ему приносил либо его помощник генерал Поскребышев, либо начальник охраны генерал Власик. Они же в парткоме ЦК ВКП(б) на Старой площади платили за Сталина партвзносы – 3% от зарплаты.

Партийный билет Сталина образца 1936 года с отметками об уплате партийных взносов. Документ публикуется впервые

- Как понять, - 2300 рублей - это было много в те годы?

- Ну, конечно, много... Покупательная способность этой зарплаты исчисляется сложно. Дело в том, что в послевоенном 1946-м в стране был голод и действовала карточная система. Параллельно была система колхозных рынков, коммерческих магазинов и ресторанов, где цены на продукты и товары превышали фиксированные государственные в 8 – 10 раз.

Десяток яиц стоил у государства 12 рублей, в коммерческой торговле 100 – 120 рублей в разных регионах.

Бутылка водки в госторговле оценивалась в 60 рублей (то есть, руководитель страны мог купить на свою зарплату в магазине 38 бутылок водки, - ред), а в коммерческой – 500 рублей.

Но при этом Сталин находился на государственном обеспечении и продукты в магазинах не покупал. Его безопасное питание обеспечивало Главное управление охраны МГБ СССР.

Впрочем, в 1952 году зарплата генералиссимуса составляла уже 10000 рублей.

ЖДИТЕ 100-ЛЕТИЕ ГАРАЖА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- Какие еще интересные факты готовятся к снятию штампа «Секретно»?

- Многие из уже рассекреченных фотографий и документов в ближайшее время могут появиться в Зале славы и истории ФСО России.

А в ближайшее время нас ждет праздник – исполняется 100 лет Гаражу особого назначения. К этой дате будет очень интересная выставка на ВДНХ. Таких экспонатов никто и никогда не видел… Так что, будем ждать ее открытия.

МНЕНИЕ САДОВОДА

Андрей ТУМАНОВ, главный редактор газеты «Ваши 6 соток»:

«Бахчу вождя» каждый может повторить и сейчас

- Что за чудо-арбузы выращивал товарищ Сталин и куда же подевались эти удивительные сорта?

- В принципе, вырастить арбуз в условиях Подмосковья не так уж сложно. Считают, что сложно, - люди, над которыми довлеют стереотипы: типа, арбуз - это культура южная.

А, на самом деле - без проблем. Огородники придворные делали это еще до революции 1917-го.

Даже ананасы выращивались в барских усадьбах! То есть, они не привозились, они росли прямо здесь, в специальных ананасницах, как картошка. Лимоны тоже выращивались.

- Но вернёмся к «сталинским» арбузам...

- И арбузы выращивались. Скорее всего, те, кто работал на даче Сталина, просто подбирали сорта - по коротким вегетативным периодам. То есть, которые вызревают в наше лето. Вот это - главное.

- А сейчас эти сорта где?

- Сейчас даже любой дилетант может купить в магазине ультраранний сорт, быстро его посадить и без особых ухищрений у вас будет арбузик, даже из открытого грунта, не говоря уже о теплице…

- И сортов таких много, да?

- Их очень много! Есть и голландские, есть и наши. Так что - вот куда «сталинские сорта» делись? Никуда не делись! Они есть. Вернее, они, скорее всего, заменены более современными, потому что каждый сорт живет какое-то время, потом стареет, ему на смену приходят новые.

Ничего тут такого, чем можно поразить агронома, нет. Для продвинутого садовода - это рядовое событие.

Я тоже выращивал и выращиваю дыни, арбузы. Кстати, дыни легче выращивать, они и после грядки могут дозревать.

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