«Эта ведьма хотела меня угробить!»: 75-летняя пассия Прохора Шаляпина набросилась на Калашникову

Прохор Шаляпин и Алла Пеняева. Фото: Личный архив

Выход нового клипа Анны Калашниковой на песню «Обезоружил» обернулся скандалом для артистки. Поводом послужило недовольство одной из участниц съемочного процесса и по совместительству первой «возрастной девушки» Прохора Шаляпина Аллы Пеняевой. 75-летняя пассия Прохора обозвала Калашникову «ведьмой» и отказалась прийти на презентацию клипа.

По странному совпадению туда не доехал и Прохор Шаляпин. Видимо, не захотел ссориться с влиятельной дамой.

- Эта ведьма хотела меня угробить, - в сердцах заявила kp.ru Алла Пеняева.- Калашникова обещала, что это будет приличная работа, голливудское кино. Однако, когда мы с Прошей приехали на съемки, оказалось, что меня по задумке Ани должны положить в гроб. Меня? Что за глупая шутка. Я ведь еще молода. Мне 75 всего! В итоге Калашникова все равно сделала своё «чёрное дело». Она «убила» меня в клипе, мы там с Прошей провалились в сквозь землю с помощью спецэффектов. Одни только эти обстоятельства побудили меня высказать этой дамочке все, что я о ней думаю. Дальше было хуже. После того, как я вернулась из съемочного павильона, у меня на глазу вскочил ячмень. Видимо, Аня хочет меня извести, завидует мне.

Презентация нового клипа Анны Калашниковой обернулась скандалом. Фото: Личный архив

Напомним, что Аллу Пеняеву и Прохора Шаляпину связывают близкие отношения уже более 19 лет. Шаляпин познакомился с экспрессивной дамой в 18 лет, во время своего концерта в одном из санаториев. Алла стала его первой возрастной и статусной подругой. После романа с ней у Прохора остались не только приятные воспоминания, но и квартира с машиной. Хорошие отношения пара поддерживает до сих пор. Алла появляется на всех эфирах своего протеже. А вот его бывших похоже, недолюбливает.

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