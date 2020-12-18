Победительницы конкурса «Мисс Россия» подарили праздник детям из хосписа «Дом с маяком»

"Мисс Россия 2019" Алина Санько помогает подопечной "Дома с маяком" Фото: Арсен Галстян

Лекарства, больничные стены, процедуры... Вот из чего состоит жизнь этих детей. Но даже в хосписе детство должно оставаться детством. Особенно в хосписе. Подопечных "Дома с маяком" нельзя вылечить. Но можно подарить им тепло, улыбки, ощущение праздника.

Создать новогоднее настроение в хосписе «Дом с маяком» в Москве помогли главные красавицы страны. "Мисс Россия 2019" Алина Санько, "Мисс Россия 2016" Яна Добровольская и "Вице-мисс Россия 2017" Ксения Александрова пришли в гости к ребятам, которые сейчас находятся в стационаре "Дома с маяком" и вместе с ними сплели рождественские венки. Мастер-класс прошел при поддержке цветочной мастерской Home de Fleur.

"Мисс Россия 2016" Яна Добровольская и подопечный хосписа Фото: Арсен Галстян

Сейчас в стационаре хосписа "Дома с маяком" в Москве находятся 15 тяжелобольных детей. А каждый год фонд помогает тысяче семей, столкнувшихся с неизлечимой болезнью ребенка. «Дом с маяком» помогает организовывать необходимую помощь пациентам на дому - чтобы несмотря на болезнь, дети могли расти в семье и прожить максимально полную и насыщенную жизнь. Фонд предоставляем семьям постоянное медицинское сопровождение, психологическую, социально-правовую и благотворительную поддержку. Ведь помимо постоянных медицинских процедур ребятам очень нужны любовь, забота, общение.

"Вице-мисс Россия 2017" Ксения Александрова Фото: Арсен Галстян

Во время мастер-класса обладательницы короны красоты помогли детям украсить свои венки из натуральных еловых веточек, как только душа пожелает - шарами, игрушками, сладостями. Красавицы поучаствовали в утренних ритуалах «Дома с маяком», поближе познакомились с каждым из ребят, узнали об их талантах и пообещали вернуться вновь.

Даже в хосписе детство должно оставаться детством Фото: Арсен Галстян

- Не поверите, но я давно мечтала создать своими руками рождественский венок, а в такой компании тем более! - рассказала Яна Добровольская. - Я не первый раз провожу время с детьми в подобных учреждениях, и для меня они ничем не отличаются от других - обычных детей, зачастую даже они более открытые и дружелюбные. Мы с подопечной благотворительного фонда - Томой сразу нашли общий язык, и у нас получился прекрасный подарок, которой она планирует забрать с собой в новую квартиру. Я благодарна конкурсу «Мисс Россия», что у нас всех есть возможность стать участникам подобных мероприятий и почувствовать себя причастным к чему-то очень важному.

Во время мастер-класса обладательницы короны красоты помогли детям украсить свои венки из натуральных еловых веточек, как только душа пожелает Фото: Арсен Галстян

Алина Санько призналась, что главное для нее - это детские улыбки:

- У меня остались самые положительные впечатления от нашей поездки в «Дом с маяком». Я рада, что в преддверии главного праздника года мы подарили детям надежду и веру в сказку, которая может осуществиться. Мы с большим удовольствием собирали венки под рождественскую музыку, а в воздухе витало новогоднее настроение. Самая большая благодарность – это детские радостные глаза и улыбки. Это многого стоит! Здорово, что нам с дирекцией конкурса «Мисс Россия» удается проводить такие мероприятия. Мы с победительницами прошлых лет с удовольствием принимаем в них участие и ждем новых встреч. Рады, что удается помочь детям отвлечься, забыть про рутину, болезни и поверить в чудо, - сказала обладательница титула "Мисс Россия 2019".

Фото: Арсен Галстян

- Вместе с командой «Мисс Россия», работниками хосписа и флористами цветочной студии Home de Fleur нам удалось создать уютную, праздничную атмосферу для детишек! Я получила большое удовольствие от общения с ребятами, и очень надеюсь, что они почувствовали тоже самое, - добавила Ксения Александрова.

Дирекция «Мисс России» и победительницы конкурса уже не в первый раз в преддверии Нового года дарят праздник тем детям, кому он особенно необходим.

- Национальный конкурс красоты «Мисс Россия» уделяет большое внимание благотворительной деятельности. Мы рады, что у нас есть возможность и ресурс привлекать внимание широких масс к важным проблемам, которые существуют в нашем обществе, а самое главное, участвовать в благотворительных проектах и делом помогать людям, которые в этом нуждаются. В 2020 году мы начали сотрудничать с фондом «Дом с маяком», и мы благодарны за возможность внести свою лепту в это глобальное дело – поддержки семей, в которых воспитываются дети с неизлечимыми заболеваниями. Мы планируем развивать наше сотрудничество в следующем году, и нам удалось запланировать еще несколько совместных мероприятий, - отметила директор конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.