Новость о том, что будущим министром образования США станет трансгендер, оказалась фейком

Шарлотта Клаймер – известная в США женщина-трансгендер Фото: Instagram.com

«Шарлотта Клаймер – известная в США женщина-трансгендер станет новым министром образования в правительстве Байдена», - это сообщение в последние часы активно обсуждают в соцсетях и прессе.

Как оказалось, новость не соответствует действительности и является фейком.

Причем автором его является сама Клаймер, подтвердившая, что все это розыгрыш.

Шарлотта Клаймер и Байден Фото: Instagram.com

Сначала Клаймер написала в своем Твиттере, что «…ходят вирусные слухи о том, что избранный президент Байден попросил меня стать его министром образования, и я просто хочу подтвердить, что это правда».

А позднее признала, что «пошутила».

Переполох заставил консервативных американцев начать рассуждать – как изменится система образования в США с учетом событий, которые уже успели наполнить жизнь 34-летней трансгендерши.

Клаймер сама организовала розыгрыш Фото: Instagram.com

Шарлотта Клаймер – ветеран армии США, 7 лет, еще будучи в мужском теле, он(а) отдал(а) военной службе.

После демобилизации и смены пола стала активисткой, защищающей права сексменьшинств. Работала в правозащитных организациях, печаталась в СМИ, была приглашенным комментатором на телеканале CBS. Является убежденной демократкой.

Клаймер поверили, поскольку она известна в США, есть также несколько фото, на которых она запечатлена вместе с Байденом. Да и сам новоизбранный президент неоднократно заявлял, что его администрация будет максимально разнообразной на предмет представительства в ней представителей различных полов, меньшинств, этносов и национальностей.

Шарлотта Клаймер – ветеран армии США Фото: Instagram.com

Известной Клаймер стала после инцидента, случившегося с ней в 2018 году: перед посещением туалета в одном из вашингтонских ресторанов сотрудники заведения потребовали от нее удостоверение личности. Проще говоря, Клаймер, в то время еще сильно смахивавшая на мужчину, намеревалась посетить дамскую комнату. Шарлотта закатила скандал и сослалась за Закон о правах человека, запрещающий дискриминацию по признаку пола в общественных местах. Из ресторана ее попросили в любом случае удалиться.

После демобилизации и смены пола Шарлотта стала активисткой, защищающей права сексменьшинств. Фото: Instagram.com

Клаймер подала в суд и выиграла его: заведению пришлось уволить двух сотрудников, остальных отправить на семинар по методам борьбы с дискриминацией, сделать пожертвование приюту для бездомных секс-меньшинств и заплатить штраф в размере $7000.