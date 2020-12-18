Песков - о «бункере Путина»: Такой активный президент, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере. Это полная ерунда!

Дмитрий Песков в интервью на «Радио Комсомольская правда» рассказал об итогах Большой пресс-конференции президента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью на «Радио Комсомольская правда» рассказал об итогах Большой пресс-конференции президента, работе Путина на дистанционке и своих впечатлениях от 2020 года.

- Путин позитивно оценил пресс-конференцию прежде всего по объему вопросов, - сказал Песков. - Поскольку формат был уникальный, добавились еще вопросы граждан, что сделало общение еще более эффективным.

Одним из самых неоднозначных впечатлений от этих четырех часов общения был вопрос Сергея Шнурова, от которого много ждали, но многим его вопросы не понравились. Но спикер Кремля его осуждать не стал.

- Я не мог удержаться, чтобы не дать слово Шнурову, - поделился он своим мнением. - Шнуров все глубже погружается в дела своего канала и журналистики. Он задал свой вопрос. Он же уже не Шнур, а Сергей Шнуров. Надо отделять сценическое амплуа от реального человека.

Одним из самых неоднозначных впечатлений от этих четырех часов общения был вопрос Сергея Шнурова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПЕСКОВ

- (Об удаленном формате пресс-конференции) Определенный дискомфорт был, но на содержании это не отразилось. Вы не слышали скрип пера президента, но это не самое главное в пресс-конференции.

- Вопрос, который хотел услышать сам Путин, он сам и задал. Он достал из массива вопрос про газификацию и зачитал его. Это важный вопрос и его часто задавали.

- (На вопрос о «бункере Путина») Это те самые анонимы, которым главное что-то нехорошее говорить, придумывают какие-то небылицы. Никаких бункеров нет. Такой активный глава государства как Путин не может сидеть ни в каком бункере. Это полная ерунда.

- Дистанционная работа не меняет в стиле и характере работы Путина ничего.

- Пока активно ездить по стране у президента возможности нет, но определенные антиэпидемиологические наработки есть и они позволяют нейтрализовывать некоторые риски.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью на «Радио Комсомольская правда» рассказал об итогах Большой пресс-конференции президента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Если говорить о жесткости в рабочем режиме, ее у Путина хоть отбавляй. Вы видели недавно эту изнанку в закрытой части совещания. В сложной ситуации он может быть жестким и со своей администрацией, и с правительством. Он сам говорил, что кого-то уволить самое легкое, а сделать так, чтобы работа шла как следует, гораздо сложнее.

- Семейная жизнь Путина касается только его самого и его близких.

- Этот год - вызов, с которым мы все столкнулись. Было очень много сложного, но как компенсация - удалось больше времени провести с семьей и с детьми. Но это утопия, что куранты пробьют в полночь, год уйдет и мы заживём как раньше. Надо работать, чтобы исправить ситуацию.

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