О собственном земельном участке мечтает наверно каждый житель России. При этом, чем больше участок, тем привлекательнее мечта. Представьте, что Русский человек может реализовать на целом гектаре! Дом, сад, пруд, теплицы, баню, гараж, подсобное хозяйство. Но раньше все эти мечты разбивались о высокие цены на землю, особенно на участки большой площади. Но все изменилось совсем недавно, как говорят: «Не было бы счастья, да несчастье помогло...»В 2014 году Россия попала под продуктовые санкции, тем временем вырос спрос на сельхозпродукты и здоровый образ жизни. На этот запрос государство отреагировало конструктивно: в июне 2016 года была создана Федеральная программа «Дальневосточный гектар». Надо заметить, что программа стала невероятно популярна, но особенно у жителей Дальневосточных регионов, а как же быть остальной части России!? Были попытки администраций и в других регионах на создание аналогичных инициатив, но из-за отсутствия Федерального внимания, инициативы быстро угасали.Но только не в Тверской области, где при всесторонней поддержке администрации, организатором проекта с названием «Мой гектар», очень схожего с Дальневосточным гектаром — выступила компания «Большая земля», которая уже 12 лет работает на земельном рынке.В декабре 2020 года проект Мой гектар расширил географию поселков и на Московский регион, теперь и у жителей Москвы и Московской области появилась возможность получить участок размером 1 гектар по цене от 100 тыс. руб.Мой гектар: доступный, близкийПроект «Мой гектар» стартовал одновременно с проектом «Дальневосточный гектар», в 2016-ом году. За основу в проекте «Мой гектар» взяли идею родовых усадеб, которую более 20 лет назад озвучил Мегре. Писатель и предприниматель Владимир Мегре находится в списке 100 влиятельных духовных лидеров современности на 48 строчке. В серии его книг «Звенящие кедры» отображены философские идеи о возрождении России через родовые поместья. По мнению автора, гектар — это минимально необходимая площадь для строительства полноценной экосистемы, в которой можно вести хозяйство, развиваться и растить здоровых детей. Мегре отмечает, что настоящее поместье индивидуально, в нем нет типовых планировок. На площади в 1 гектар, кроме дома можно расположить пруд и беседку, посадить родовое дерево, собственный лес, сад и огород.«Можно по-разному относиться к творчеству и идеям Мегре, — делится с нами исполнительный директор проекта «Мой гектар» Инна Демкина. — Мы поняли, что эта идея близка многим Россиянам, когда в 2016 году начали выдачу участков в первом поселке проекта «Мой гектар». За первые 4 месяца реализации проекта было выдано более 700 участков».Начиная с 2016 года и по сегодняшний день в проект «Мой гектар» подали более 100 тыс. заявок на покупку больших участков. Сейчас запущено уже 37 поселков, еще 30 на стадии проектирования. В связи с пандемией спрос на загородную недвижимость вырос втрое, поэтому в ближайшее время будут выведены на рынок еще 5 поселков. Планы у компании амбициозные, руководство планирует запустить на территории России 1 тысячу поселков.Сейчас все действующие локации проекта «Мой гектар» находятся на северо-западе, в 1,5-3 часах езды от МКАД по Ленинградскому и Новорижскому шоссе. Это экологически чистые места с хвойными и смешанными лесами, вблизи крупных озер и рек таких как Волга, Осуга, озеро Селигер, Сиг, Пирос или рядом с водохранилищами – Истринским, Вазуским, Вышневолодским. Впрочем, география проекта расширяется, недавно появились в продаже участки в новых поселках Московской области.Не рыба, но удочкаПроект «Мой гектар» был запущен при поддержке Союза садоводов России. Его первоначальная цель - обеспечить жителей Центральной России доступной землей под организацию личных подсобных, садоводческих и фермерских хозяйств. Крайне важно, что предоставляемая земля имеет сельскохозяйственное назначение в специально размежеванных территориях, предусматривающих возможность создания товариществ собственников (СНТ, ТСН).Интересно, что, цели покупателей, по данным компании, разделились следующим образом: участники проекта «Мой гектар» покупают участки под дачи и родовые поместья (60%), для организации агробизнеса или фермы (10%), или в качестве инвестиций (30%). Первая категория «дачники» приобретает землю с перспективой строительства в период 3-5 лет. Основные покупатели по всем категориям - жители Москвы и Подмосковья, чаще всего это мужчины, достигшие 35-летнего возраста, в основном с семьями, имеющие средний доход.Это тот самый «средний» класс, которому нужно оказывать помощь, просто не мешая. Земля – это та самая удочка, которой им так не хватало. «Главное – дать им возможность, а уж насколько человек готов этой возможностью воспользоваться, насколько он трудолюбив, насколько готов взяться за что-то новое – это определяет каждый», - говорил вице-премьер Юрий Трутнев, комментируя «Дальневосточный гектар». Для программы «Мой гектар» все это также справедливо на 100%. «Приобретая участок на старте, вы совместно с организатором проекта, становитесь девелопером своего участка и поселка. На горизонте 2-3 года вы получите участок в уже комплексно развитом посёлке, где проведены все коммуникации, дороги, электричество», - пояснил руководитель департамента продаж компании Игорь Калинин.Коллективное развитие – залог успеха«Есть важный момент. — рассказывает директор департамента продаж проекта « Мой гектар» Игорь Калинин. — В наших поселках мы дали возможность людям объединиться, создали уникальную цифровую платформу для управления. Теперь владельцы земли, не просто соседи, а партнеры, которые развивая общую инфраструктуру поселка — капитализируют стоимость своих участков, а мы им в этом активно помогаем».В развитии поселка есть несколько этапов: от создания кооператива и объединения собственников до электрификации и строительства дорог и мест общего пользования. Решать такие задачи участникам проекта «Мой гектар» сообща довольно просто. Особенно при условии, что все этапы регламентированы и контролирует их специально созданная управляющая компания, которая берет на себя организацию транспортной инфраструктуры, строительство коммуникаций по ценам, доступным любому желающему и многое другое. УК оказывает широчайший спектр услуг — от выноса границ участка и эскизного проекта, до строительства дорог, вспашки и боронования. Она призвана помочь собственникам в развитии их поселков, и с успехом справляется с поставленной задачей. Это уже могут подтвердить 4500 владельцев в 37 поселках компании.Так в частности, в 2019 году в рамках проекта было создано собственное дорожно-строительное управление — ДСУ «Мой гектар» — в непосредственной близости от поселков. На месте сейчас порядка 30 единиц спецтехники и более 40 специалистов. В 2019–2020 году для проекта «Мой гектар» был создан и запатентован модуль коллективного строительства дорог в поселках – обеспечивающий оперативное решение одной из главных задач – организации дорог для круглогодичного подъезда собственников к своим участкам.Ключ к успеху — новые технологииОрганизаторами проекта разработана своя Геоинформационная система ГИС «Большая земля» и мобильное приложение «Мой гектар», создан «Личный кабинет» собственников – для учета и управления всеми процессами в поселках, разработан модуль голосования - «Online поселок» с целью проведения заочных собраний и голосований собственников через мобильные устройства для оперативного принятия коллективных решений. Компания применяет современные и удобные методы коммуникации, что позволят максимально быстро решить срочные вопросы между жителями поселков, делает прозрачным сбор средств и отображение общей финансовой картины поселка, что крайне важно для любого собственника. В Личный кабинет собственника «Мой гектар» зашиты элементы краудфандинговых платформ для участия отдельных собственников в развитии инфраструктурных проектов на территории поселков, таких как – частные фермы с контактным зоопарком, строительные магазины, кемпинги и базы отдыха, рестораны и даже частные детские сады на территории поселков.В поселках «Мой гектар» разработаны и установлены единые «Принципы добрососедства» – свод общих правил, которых придерживаются все участники проекта, призванные предотвращать конфликты и справедливо разрешать спорные вопросы между собственниками участков на территории поселков.«В основе проекта «Мой гектар» - не просто земля, это целая система, благодаря которой можно управлять процессами коллективного развития новых территорий, принимать участие в голосованиях, заказывать услуги, разбирать инфраструктурные проекты, участвовать в выборах органов управления поселком и формировании внутренних правил и законов. Мы постоянно развиваемся и улучшаем этот сервис, автоматизируем процессы и хотим, чтобы у каждого россиянина был свой большой участок под дачу или родовое поместье!», - резюмирует генеральный директор компании «Большая земля» Денис Бучельников.Такое внимательное отношение к делу гарантирует, что развитие поселков не будет остановлено, а у собственников всегда будут современные инструменты управления своей землей.