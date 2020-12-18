"Поправилась, но с лицом-то что случилось?": Татьяна Догилева пришла в ужас от своего вида

D фильме "Доктор Лиза" Татьяна Догилева играет бомжа. Фото: кадр из фильма.

Актриса Татьяна Догилева полюбилась миллионам телезрителей по фильмам "Блодника за углом", "Бомжиха", "Не ходите девки замуж". В свои 63 года артистка по-прежнему очень востребована в профессии. Только в 2020 году она снялась в нескольких крупных проектах: "Склифосовский 8", "Обычная женщина-2", "Окаянные дни".Особенно запомнились Татьяне Анатольевне съемки в фильме "Доктор Лиза", где она играет бомжа.

Поклонники актрисы Татьяны Догилевой несколько месяцев назад сильно удивились, увидев свою любимую актрису на одной из новых фотографий. Звезда сильно поправилась. А не так давно артистка откровенно рассказала о том, что пришла в ужас от своего внешнего вида. По ее словам, увидев лицо, она хотела сразу лететь к пластическому хирургу.

"Режиссер Оксана Карас сказала, что для меня планирует роль бомжихи Танюхи: «Если согласитесь, мы роль напишем, если нет - не станем...». И добавила, что в эпизоды еще пригласили Кореневу и Трибунцева - а это же круто! К тому же был великолепный сценарий. Я согласилась", - поведала Догилева.

Актрисе делали специальный пластический грим. "Клеили» маску часа три, а особой разницы я не увидела. Подумала: зачем все это, если за полчаса кисточкой можно то же самое нарисовать?", - рассказала знаменитость.

И вот спустя несколько месяцев она приехала на озвучание и пришла в ужас от своего вида на экране. "Ряженой не выгляжу, сыграла правильно, но смотрюсь чудовищно! Произношу текст, а сама думаю: «Боже, Таня, что с тобой? Да, ты поправилась, но с лицом-то что случилось? Завтра же надо звонить в клинику пластической хирургии или лететь куда-нибудь в Швейцарию. Надо срочно что-то делать!", - цитируют ее 7Дней.

Напомним, около 20 лет лица актриса сделала круговую подтяжку лица. Операция была настолько тяжелой, что актриса решила, что больше никогда не пойдет к пластическому хирургу. "У каждого лица свое строение. Мне было 40 лет, а лицо поплыло вниз. И благодаря пластике прекрасно играла, сколько мне надо было, героинь. Тогда и не казалось, что это так ужасно. По незнанию. Сейчас бы я не пошла - хоть убейте меня. Лежишь вся в кровавых бинтах. Никто после операции меня не узнавал - так поменялось лицо", - вспоминала актриса.