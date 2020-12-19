Как правительство собирается сдерживать рост цен на еду: отвечаем на главные вопросы

В правительстве уже успели озвучить ряд мер, призванных остановить рост цен. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Меры, которые должны обеспечить россиянам «сытый Новый год» и остановить рост цен на муку, сахар и подсолнечное масло, который день в топе новостей. Сахар с начала года подорожал на 71,5%, макаронные изделия - на 10,5%, подсолнечное масло - на 23,8%, хлеб - на 6%. На ежегодной пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин, в частности, отметил, что ошибкой было слишком сильно поддерживать российских экспортеров продуктов. Производители стали ориентироваться на мировые цены и не хотят терять прибыль, продавая что-то по более низким ценам внутри страны. При этом президент заметил, что «это поправимо, главное, чтобы ущерба отрасли административными действиями тоже не нанесли».

Жалобы на «административные действия» уже стали поступать. В частности, шум подняли экспортеры пшеницы — мол, у них сложности, таможня стала задерживать грузы для досмотра на большее время, чем обычно. Что происходит, а главное, на что в итоге рассчитывать обычным гражданам?

ЧТО СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Целый ряд мер, которые должны остановить рост цен, уже озвучены.

- Заключены соглашения с крупнейшими торговыми сетями и производители продуктов о заморозке цен на сахарный песок и подсолнечное масло. Они будут действовать с 20 декабря до конца марта.

- Подготовлены изменения в законодательства, которые позволят регулировать «сверху» цены на социально значимые продукты питания в регионах при изменении их на 10% за 60 дней (сейчас это можно при изменении цен на 30% в течение 30 дней).

Как заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников, правительство тем не менее будет сдерживать цены прежде всего экономическими мерами. О ближайших из них уже тоже объявлено.

- С 9 января временно, до 31 июня, увеличивается вывозная пошлина на подсолнечник и рапс.

- С 15 февраля по 30 июня вводится квота на экспорт зерновых — пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы. Все, что сверх квоты, будет облагаться очень серьезной пошлиной — 50% от таможенной стоимости.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Фото: Евгения ГУСЕВА

-Хлебопекарные предприятия, которые согласятся зафиксировать цены на свою продукцию, компенсируют часть затрат на производство. Как следует из разъяснений на сайте правительства, для небольших предприятий (выпекают около 15 т хлеба в сутки), объём поддержки составит порядка 1 миллиона рублей за месяц работы, для крупных (от 60 т продукции в сутки) – более 3,6 млн рублей.

ЧТО ДУМАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Фиксировать цены в обмен на господдержку готовы многие, не только хлебопеки — похоже, в ближайшее время в правительство выстроится очередь. Такое желание уже изъявили даже те, кого в неоправданном росте цен никто не упрекал. Например, производители тепличных овощей (на них зимой цена растет чисто объективно).

Как заявил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников, тепличники готовы зафиксировать цены на свою продукцию на уровне декабря прошлого года. Но если правительство зафиксирует для них цены на электроэнергию и компенсирует затраты на газ (для теплиц это существенные расходы). По его словам, чтобы снизить цены на полках, нужен рост производства, а этот рост невозможен, когда большая часть населения экономит на овощах, а издержки растут.

ЧТО БУДЕТ С ЭКСПОРТОМ

Экспорт отечественной сельхозпродукции, по данным Минсельхоза, по итогам этого года может превысить $28 млрд ($25,6 млрд в 2019 году). Еду мы сейчас поставляем в 157 стран (больше всего — в Китай). И как-то уже привыкли этим гордиться — ну наконец-то «не нефтью единой».

И вот тебе раз: некоторые компании-экспортеры пшеницы вчера-сегодня заявили, что на фоне решений правительства у них возникли проблемы с поставками — грузы задерживают на границе.

В Российском зерновом союза прямо-таки «кошмарение» в преддверии вступления в силу новых пошлин и квот опровергают: есть отдельные инциденты, связанные с перевесом (таможня заподозрила, что на судно или в вагон загрузили больше зерна, чем написано в документах). Хотя представители отрасли признают, что возникла определенная нервозность: всем, конечно, хочется отгрузить побольше по прежним правилам.

Экспорт отечественной сельхозпродукции, по данным Минсельхоза, по итогам 2020 года может превысить $28 млрд. Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты успокаивают: повышенные экспортные пошлины и квоты на вывоз продукции — в частности, пшеницы — вводились уже не раз, процедура отработанная.

-Конечно, есть опасения, что из-за каких-то резких и неумелых действий чиновников может быть нанесен ущерб сфере, в которую вложено немало средств, в том числе государственных. Но правительство достаточно четко все прописало, это радует. Четко дало понять, что ограничения временные, вызванные чрезвычайной ситуацией. Четко прописаны и объемы квот, и сроки действия ограничений. Экспортеры могут спланировать свою деятельность, - объясняет директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

А ЦЕНЫ-ТО СНИЗЯТСЯ?

В Минсельхозе ожидают, что цены на сахар-песок и подсолнечное масло в магазинах снизятся уже с 21 декабря. По достигнутым соглашениям, кило сахара-песка должно стоить не больше 46 рублей, литр подсолнечного масла — 110 руб. Ожидается и стабилизация цен на хлеб и макароны.

-Сахара, да и зерна у нас сейчас в избытке, запасы превышают внутреннее потребление. Поэтому, конечно же, какие -то объемы необходимых продуктов на полках появятся по обговоренным ценам, - говорит Анатолий Тихонов. - Сахарникам подписанное соглашение даже на руку — цены на сахар на мировых рынках все равно пошли вниз. Но надо понимать, что те меры, которые сейчас приняты, могут дать только кратковременный эффект. Хотя бы потому, что проблемы сейчас решаются, в ручном режиме, только с отдельными базовыми продуктами. Но, судя по всему, это и в правительстве понимают. Сам Михаил Мишустин заявил, что нужна системная работа, чтобы не допускать таких результатов.