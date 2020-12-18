«Умные часы», защитные экраны и очистители воздуха: бизнес дарит подарки врачам в красных зонах

Работа медиков в Красной зоне больницы для пациентов с Ковид-19 в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как хорошо после 12-часовой смены в красной зоне, за которую ни разу не присел, выпить вкусного чая с травами, позвонить родным. Через несколько дней снова в бой с коронавирусом – его уже почти год ведут медики по всей стране. Мы не перестаем благодарить их за тысячи спасенных жизней. Но докторам нужна и реальная помощь. Поддержать врачей, которые работают в самых сложных условиях – в красных зонах российских больниц – решили в Национальной Ассоциации Заслуженных врачей и наставников и совместно с Ассоциацией директоров по Коммуникациям и корпоративным Медиа России (АКМР) и Национальной Ассоциацией квалифицированных производителей объявили старт благотворительного марафона «Бизнес – медикам».

— Акция проводится с целью поддержать медиков, проявить солидарность, укрепить их дух и поднять настроение, — сообщил порталу "Открытые НКО" президент Национальной Ассоциации Виктор Егоров. — Давайте вместе поблагодарим врачей и поддержим в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

В рамках этого марафона различные компании со всей страны передают в дар врачам, которые сейчас находятся на первой линии фронта в борьбе с эпидемией Covid-19, свою полезную продукцию. Которая сделает их работу, путь даже немного, но легче и удобнее, или поможет прийти в себя после трудных дежурств, поможет повысить свои знания и многое другое.

Ближайшее мероприятие по передаче благотворительной помощи состоится 22 декабря 2020 года в «Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского». Начало в 13:00. Полезные подарки для медиков подготовили компании «Мир детства», «SMARTERRA RUSSIA», «МЕРЛИС», Саратовский электромеханический завод «РЭМО», «АЛГОМ», ООО «СА Пластик», «Красногорсклексредства», «Экофермер».

Врачи получат в дар «умные часы» с функцией измерения кислорода в крови. С помощью этого электронного помощника следить за здоровьем очень удобно: часы через приложение синхронизируются с телефоном, что позволяет анализировать нагрузки на сердце и артериальное давление, вести мониторинг сна и физической активности в режиме реального времени и формате графика за сутки или неделю. Также будут переданы защитные пластиковые экраны, адаптеры, которые помогут снять нагрузку при ношении масок, комплекты защитной одежды, кремы для рук, травяные чаи, сухофрукты, бактериальные очистители воздуха, бесплатные доступы к системе поддержке врачебных решений.

Благотворительную помощь уже получили РКБ №1 города Красногорска и Оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции при Правительстве республики Дагестан. В ближайшее время планируется собрать комплекты полезной продукции для врачей других больниц Москвы и в других регионах.

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