Умер при загадочных обстоятельствах: почему на могиле актера Владислава Галкина две статуи

Могила Бориса Галкина на Троекуровском кладбище. Фото: Алёна Нестерова / Экспресс газета

Актер Владислав Галкин ушел из жизни чуть более десяти лет назад. 25 февраля 2010 года тело звезды фильмов "Диверсанты" и "Дальнобойщики" обнаружили в его квартире. Причиной смерти 38-летнего артиста врачи назвали остановку сердца. Признаков насильственной смерти эксперты не обнаружили. Однако по сей день поклонники не могут поверить в естественную смерть любимца. С этим согласен и отчим знаменитости Борис Галкин.

Актер Борис Галкин воспитал сына своей любимой женщины как родного. Когда Владиславу Галкину было 10 лет, его мама Елена Демидова вышла замуж за Бориса Сергеевича. Влад с детства мечтал быть актером. Дебютом в кино для него стала роль Гекльберри Финна в картине Станислава Говорухина "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна". В этом фильме снималась и крестная Влада - знаменитая актриса Екатерина Васильева.

Владислав Галкин в фильме "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", 1981 г.

"Помню, когда Влад первый раз назвал меня папой. Мы пошли с ним в кино, чтобы посмотреть фильм «Этот негодяй Сидоров» - картину, в которой Владик снялся практически сразу после «Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна». Я вышел под впечатлением - передо мной была абсолютно зрелая актерская работа 11-летнего парня, выстроенная роль, прожитая судьба. Все думали: ну снимается мальчишка в одной картине, в другой, в третьей… А мальчишка-то уже работал! И я сказал: «Знаешь, Владюха, ты будешь очень хорошим артистом». Он посмотрел на меня внимательно - я много раз замечал этот его недетский, требовательный взгляд: мол, не лукавишь ли ты, не лицемеришь ли? Вот и тогда Владик посмотрел на меня так. Переспросил: «Это правда?». - «Абсолютная правда». - «Спасибо, папа»...", - вспоминал Галкин-старший.

Он по сей день убежден в том, что его пасынку "помогли уйти из жизни". "Его убили. Влад никогда не пил томатный сок, но на столе стояли бокалы с ним. На стене была кровь, была кровь на бокале - чья это кровь? Неизвестно, потому что на экспертизу ее не взяли: если она принадлежала Владиславу, то в таком случае возникает вопрос - кто его убил? Если она принадлежит кому-то другому, тогда кому?", - рассуждает Борис Сергеевич.

Помимо всего прочего, 73-летний актер не исключает, что Влада могли убить ради наживы. Незадолго до смерти он снимал достаточно крупную сумму денег. "Владислав говорил мне, что намерен снять со своего счета сумму в 100 тысяч. Эти деньги исчезли. В телефоне у него были номера, записанные как «Враг 1», «Враг 2», «Враг 3», «Враг 4» и «Враг 5». Я звонил по ним, никто не взял трубку", - поделился Галкин в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Он признался Борису Корчевникову, что винит в трагедии и себя. Ведь если бы он оказался тогда рядом, Галкин-младший был бы жив. "Я должен был быть рядом с ним в эти дни. Я уехал в Санкт-Петербург на съемки. За эти два дня случилось непоправимое. Как-то не сработала здесь моя интуиция. Нужно было позвонить, сказать ему, что вот есть вода, есть еда, пачка сигарет. К сожалению, часто нами руководит чувство долга, наши обязанности, которые нужно выполнить перед другими, и мы забываем про веление сердца", - посетовал Борис Сергеевич.

Обстоятельства смерти Владислава до конца не выяснены. Он был найден мертвым в собственной квартире на Садовой-Спасской улице 27 февраля 2010 года. За день до этого тревогу забил отец актера, сообщивший другу семьи о том, что Владислав более суток не выходит на связь. В квартиру Галкина приехали друзья, однако на звонки в дверь никто не ответил. Вызванная бригада спасателей вскрыла дверь квартиры.

Актер Владислав Галкин в 2007 г. Фото: Архив "КП"

Тело актера нашли в постели либо на полу. Он лежал лицом вниз. Экспертиза показала, что он умер приблизительно за два-три дня до обнаружения тела. В свидетельстве о смерти в качестве причины указана "кардиомиопатия (внезапная остановка сердца)".

В последние месяцы перед смертью Владислав страдал от депрессии, хронического заболевания поджелудочной железы на почве алкогольной зависимости. "Влад стал рабом алкоголя, он уже не мог по-другому прийти в себя. На втором сезоне «Дальнобойщиков» я понял, что он зависим, и даже прикрывал его от режиссера. Когда случилась драка со стрельбой в кафе - это был срыв от переутомления и выпивки", - говорил о Галкине его коллега Владимир Гостюхин.

Пьяный дебош актера летом 2009 года действительно наделал много шума. В одном из столичных баров Галкин начал палить из травматического пистолета в порыве ярости.

Галкин похоронен 2 марта 2010 года на аллее актеров Троекуровского кладбища Москвы. На похоронах присутствовали только друзья и родственники. На могиле умершего при загадочных обстоятельствах Галкина поставили две статуи. Одна в виде героя Влада, того самого мальчика Гекльберри Финна. Как память о его первых шагах в кино. Другая изображает артиста в полный рост уже во взрослом возрасте. При этом в руке Влад держит маску. Ведь он с детства мечтал быть артистом.

На могиле Галкина установлена статуя актера. Фото: Алёна Нестерова / Экспресс газета

В руке Владислава Галкина - театральная маска. Фото: Алёна Нестерова / Экспресс газета

Как пишет "Экспресс газета", за могилой Владислава тщательно ухаживают.