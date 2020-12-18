Слитые в сеть цены на зарубежные вакцины от коронавируса удивили журналистов

Стали известны цены на вакцины от коронавируса производства западноевропейских компаний Фото: REUTERS

Еврокомиссия не будет комментировать утечку конфиденциальных данных по стоимости вакцин от коронавируса разных производителей.

Официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер дал путанные и туманные объяснения: «Мы не можем высказываться по этому вопросу, поскольку все, что касается цен на вакцины, защищено принципом конфиденциальности… Я не могу комментировать никакие аспекты, в том числе статьи о разглашении конфиденциальности, которые также являются конфиденциальными».

Все это лишь укрепило СМИ в непрозрачности процесса закупок вакцин и их отпускных цен для стран Евросоюза.

Но де Кеерсмакер был непреклонен: «Если данные о ценах станут достоянием гласности, то это может повредить переговорам Еврокомиссии с другими поставщиками».

Сегодня утром госсекретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева де Бликер выложила в своем Твиттере таблицу с ценами на вакцины от коронавируса производства западноевропейских компаний, с которыми Еврокомиссия уже заключила контракты на поставки.

Пост из Twitter Евы де Бликер Фото: Twitter.com

Таблица вскоре была удалена, но журналисты успели сделать скриншоты документа.

Согласно ему, закупочная стоимость одной дозы вакцины компании AstraZeneca составляет 1,78 евро, Johnson&Johnson – 8,5 евро, Moderna – 18 евро.