Елена Малышева рассказала, для кого опасна самоизоляция

Елена Малышева. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус с нами уже скоро год. За это время врачи и ученые смогли накопить немалый багаж знаний об этой инфекции и даже о ее последствиях. В том числе о том, как повлияли на здоровье граждан меры безопасности, которые для них устанавливали власти. В программе Первого канала «Жить здорово!» у известной телеведущей и врача Елены Малышевой эксперты обсуждали результаты опубликованных в последнее время научных трудов на эту тему. Сюжет назвали «Самоизоляция: как она убивает»

Вот несколько фактов, изложенных в передаче:

! Исследования установили: при соблюдении жесткой самоизоляции вероятность заболеть коронавирусом выше в 4 раза! Ученые проанализировали статистику по школьникам Финляндии и Швеции. Первая страна вводила карантин для жителей. Вторая - нет, школы были открыты. В результате в Финляндии, где дети подолгу находились с родителями в одном достаточно небольшом закрытом помещении, ковидом несовершеннолетние болели в 4 раза чаще, чем в Швеции (8,2% против 2,1%).

Почему так происходит? Установлено, что дети чаще всего инфицируются не друг от друга, а от взрослых, с которыми находятся в тесном длительном контакте. То есть риск заразиться в классе от кашляющего Петрова ниже, чем дома от температурящего папы.

! Во всех странах Европы, которые вводили карантин из-за коронавируса, кардиологи наблюдают рост смертей от сердечных болезней и связывают это с тем, что врачебная помощь с хроническими болезнями долго была недоступна. А многие пациенты просто не обращались вовремя к врачу из-за страха заразиться в поликлиннике или «неотложке». В России, например, за это время на четверть снизилось количество вызовов «Скорой помощи» из-за инфаркта миокарда. Что, все сердечники разом выздоровели? Ответ можно найти в другой статистике. Есть данные по Нью-Йорку, где из-за остановки сердца у себя дома умерло в 5 раз больше горожан, чем обычно!

Врачи в ужасе: на миллион смертей от коронавируса по всему миру, из-за которого и вводили строгие карантинные меры, к лету приходилось 17 миллионов смертей от сердечно-сосудистых заболеваний!

При чем здесь самоизоляция? Оказавшись в ограниченном пространстве, все мы испытываем гиподинамию (нехватку движения) - и отсюда лишний вес, гипертония. А это факторы риска для сердца и сосудов.

Оказавшись в ограниченном пространстве, все мы испытываем гиподинамию (нехватку движения). Фото: Shutterstock

! Есть люди, которые идею самоизоляции из-за своей тревожности возвели в абсолют. Вплоть до того, что закупили продуктов на полгода и решили ни при каких условиях не общаться с внешним миром. Как правило, у такого человека слишком много ресурсов забирает жесткое следование этому принципу. Он только и думает отныне, как бы не подхватить вирус.

Если весь мир для вашего друга или родственника свелся только к собственной квартире, ему, скорее всего, нужна помощь психиатра. Причем опытный врач во многих случаях может помочь просто грамотно построенной беседой или легкими антидепрессантами. «Тяжелая химия», которой многие из нас опасаются, даже не понадобится. Но самостоятельно из такого состояния затворнику выбраться очень сложно, и чем дольше он сидит взаперти, тем труднее.

Что делать? Посильные физические нагрузки, лучше на свежем воздухе, показаны во всех перечисленных случаях. Но помните при этом о соблюдении мер безопасности: носите маску в публичных местах (включая лифт и подъезд дома), соблюдайте социальную дистанцию, по возвращению с прогулки тщательно мойте руки.

Важно! Ведущие программы подчеркнули, что не подбивают никого на нарушение предписанного режима. Но самоизоляция здоровых людей (не зараженных ковидом и не контактировавших с больными) у нас в стране сейчас достаточно мягкая. И выходить на улицу, чтобы подышать воздухом или заняться спортом, не запрещено, кажется, нигде. Однако каждый из нас должен самостоятельно оценить все риски - насколько путь до места прогулки чреват нежелательными контактами, что опаснее для конкретного человека - последствия домашнего заточения или возможное заражение.