Все у нас вразнотык, и не надо тут колыхать и телебонить: «Комсомолка» выяснила, зачем политики употребляют странные словечки

Дмитрий Медведев употребил в ходе совещания редкое словечко «разнотык». Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Экс-премьер, а ныне зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев стал автором нового интернет мема. На одном из недавних совещаний, говоря о проблемах России, Медведев употребил редкое словечко «разнотык».

- Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками, - сказал Медведев.

«Разнотык» - это сборник произведений Михаила Зощенко. Книга вышла в 1923 году. Возможно, именно название этого сборника и вспомнил Медведев, выступая на совещании. Как бы намекнул: все у нас по Зощенко.

«Комсомолка» решила вспомнить, кто еще из чиновников любит использовать «фирменные» словечки и что они означают.

СПИЧРАЙТЕРЫ УМЫВАЮТ РУКИ

Медведев сам вплетает в свою речь яркие словечки и выражения, которые потом становятся мемами. Его спичрайтеры от этого всегда открещивались. Ранее мемами стали такие произнесенные Дмитрием Медведевым фразы, как «денег нет, но вы держитесь» и «все, что я говорю, в граните отливается». Также благодаря Медведеву появился мем «Верни мне мой 2007-й». Это произошло после того, как Медведев заявил, что 2007-й не вернуть, справедливо заметив, что на дворе (на время появления мема) стоял 2011-й.

В разных словарях наречие «вразнотык» обозначается как разговорное, просторечное, шутливое. Одно из значений слова - в разные стороны; беспорядочно. Например, листья на ткани расположены вразнотык. Еще одно значение слова - вразнобой, противореча друг другу. Например, давать показания вразнотык.

- Я не вижу ничего плохого в слове разнотык, такое вполне разговорное слово, оно редкое, но это говорит о творческой силе русского языка. Люди, которые склонны к языковым играм и языковому творчеству, вполне такие слова могут употребить, они оживляют речь, - рассказал «Комсомолке» лингвист, профессор РГГУ и Высшей школы экономики Максим Кронгауз.

И отмечает: в русском языке «есть такие странные словечки с непонятными корнями, которые время от времени всплывают, в том числе в речи чиновников».

- Просто в устах чиновников живые слова неожиданны, ведь мы ждем от них канцеляризмов. Отсюда и такая реакция. Мемом это стало лишь потому, что прозвучало от чиновника, политика, - говорит лингвист.

Лингвист, профессор РГГУ и Высшей школы экономики Максим Кронгауз. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ОТ КЛАССИКИ ДО ПРОСТОРЕЧИЯ

Валентина Матвиенко еще в будучи губернатором Санкт-Петербурга сразила наповал блогеров словом «сосули». На одном из совещаний Матвиенко предложила срезать «сосули» с крыш лазером или паром, заметив, что использование лома - это каменный век. Выражение вмиг стало мемом. Впрочем, лингвисты «реабилитировали» Матвиенко. Они объяснили, что сосуля - это редко употребляемый вариант привычного слова «сосулька». Оба слова не нарушают норм речи, оба можно найти в словарях, и как раз «сосулька» — это производная от «сосули», а не наоборот. Со временем «сосуля» перешла в разряд редко употребляемых слов, но его можно, например, встретить в произведениях Андрея Белого, Максима Горького, Владимира Набокова. Получается, что и в речи Матвиенко был отсыл к классике.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ

- «Сосули» вызвали такую отчуждающую реакцию, потому что это слово совсем не обиходное. Если, скажем, «разнотык» я могу услышать в каком-нибудь разговоре с другом, то «сосули» обычно не говорят. «Сосуля» создает странное трудноописываемое впечатление. Вот на Матвиенко и набросились, - объясняет Максим Кронгауз.

Нельзя не вспомнить и зажигательную речь спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова, в которой он призвал оппозицию включить голову и не устраивать хаос в стране. Макаров упрекнул питерского депутата Максима Резника в том, что он «зажигал с Навальным на митинге».

- Вы че, коллеги из оппозиции, стремитесь сюда перенести протестную повестку из Москвы? Зачем это делать? Петербург спокойно живет и жил все эти годы. Зачем колыхать и телебонить то, что нельзя делать? - возмутился Макаров.

Его пресс-служба потом объяснила, что Макаров имел ввиду.

- Телебонить – означает настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста, - пояснили журналистам.

А вот как трактуется «телебонить» в словарях. Телебонить — просторечное слово. Означает: теребить, многократно повторять одно и то же действие.

- Это низкое по своему окрасу словечко. Скорее детское, чем взрослое. Поэтому оно производит смешное, анекдотическое впечатление, хотя сам депутат, наверное, хотел другого эффекта, - замечает Максим Кронгауз.

ПРИЕМЫ ПРЕЗИДЕНТА

Много крылатых выражений принадлежит и Владимиру Путину. Мы в «Комсомолке» так и прозвали их - «путинки». Одно «мочить террористов в сортире» чего стоит. Или скажем выражение Путина «скощухи никому не будет» (президент так высказался о чиновниках-коррупционерах).

- Это специальный прием: на фоне абсолютно грамотной речи использовать довольно грубое слово или выражение или намек на это выражение. Это позволяет показать, что ты с народом на одной волне, а также показывает некую внутреннюю мощь. Не случайно грубые слова называют «сильными». И к тому же, когда такие слова произносит президент, то тоже срабатывает эффект неожиданности, - говорит Максим Кронгауз.

Лингвист отмечает: у «Путина и Медведева речь очень грамотная».

- Но их «сбои» (по всей видимости сознательные) все-таки разные. У Путина это именно снижение речи, которое создает представление о сильном мужчине, тут гендерность тоже просвечивает. Кстати, у Медведева в свое время были попытки подражания Путину, вспомните его словечко «кошмарить». А «разнотык», который всех так взбудоражил, - это стремление говорить не как чиновник, а как обычный человек. Это не сильное выражение, а обыденное словечко, - замечает Максим Кронгауз.

КСТАТИ

«Вечно у нас в России стоит не то, что нужно!»

Что говорили о нашей стране в разные эпохи:

«В России до сих пор всего две беды - дураки и плохие дороги».

Николай І

«Если б захотеть одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать: воруют».

Николай Карамзин

«Если русских останется один хутор, то и тогда Россия возродится».

Николай Гоголь

«Россия — страна казенная».

Антон Чехов

«В России нет ничего серьезного, кроме самой России».

Федор Тютчев

«В России две напасти: Внизу — власть тьмы, а наверху тьма власти».

Владимир Гиляровский

«На голодный желудок русский человек ничего делать и думать не хочет, а на сытый — не может».

Фаина Раневская

«Ах, как тяжело, как невыносимо тяжело порою жить в России, в этой вонючей среде грязи, пошлости, лжи, обманов, злоупотреблений, добрых малых мерзавцев, хлебосолов-взяточников, гостеприимных плутов — отцов и благодетелей взяточников!»

Иван Аксаков

«Вечно у нас в России стоит не то, что нужно».

Виктор Черномырдин