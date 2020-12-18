Записки киевлянки: «Прорыв» в Россию с Украины стоит уже 800 долларов. И люди все равно едут!

15 декабря, шествие предпринимателей в Киеве, добивающихся господдержки и снятия ограничений на деятельность, введенных на фоне пандемии. Фото: REUTERS

НЕ ЗЛИТЕ УКРАИНСКОГО ЛАВОЧНИКА

- Шо вы робытэ? - кричит предприниматель полицейскому, который прыснул тому в лицо слезоточивым газом. - Мы мирная акция,- скулит пострадавший, закрывая лицо руками.

На акции предпринимателей, протестующих против притеснения властей, в столкновениях пострадало более 40 силовиков. Бизнесмены митингуют по сей день. У них убытки из-за карантина, а им грозят еще и полным локдауном. И одновременно вводят кассовые аппараты и новые налоги.

Да, на Украине привыкли работать по-серому. И выводить бизнес на свет рано или поздно пришлось бы. Но не во время же карантина, когда и так все разоряются!

Начиналось все мирно. Но когда полиция не позволила ставить «коммерсам» палатки на Майдане, они горячо пошли стенка на стенку. Одной бизнес-вумен даже выбили глаз...

Не надо так злить украинского лавочника. Это не ведь не врач, не учитель и даже не офисный планктон. Мелкий лавочник мстителен и жесток, от государства ничего не просит. Но и требует не издевается, придумывая каждый раз все новые налоги. Именно мелкие «коммерсы» вместе со студентами были движущей силой Майдана 2013–14. А многие начинали майданить еще в 2004-м. Революционного опыта у них хватает.

Лозунги неизменны:

«Банду геть!», «Слуг народа» – геть!». Всех геть. Но к митингам присоединились еще и медики из-за своих мизерных зарплат.

В общем, Зеленского обложили со всех сторон.

И ВЕЗДЕ СПЛОШНАЯ ЗРАДА

Пока мелкий бизнес бузит на Майдане, в Верховной Раде приняли бюджет Украины, в котором не нашлось денег врачам и учителям, а нашлись деньги на повышение зарплат депутатам, судьям и прокурорам, а также на премии топ- менеджерам.

И везде какие-то страшные зрады (предательства).

Украина гордо отказалась от российской вакцины Спутник-V, объявив что будет ждать европейскую от Астра-Зенеки. А эта Астра-Зенека взяла и не нашла никаких противоречий в российской вакцине и планирует делать комбинационную вместе со Спутником.

Ну и кто кого обхитрил? Переупрямил?

Демократия достигла невиданных высот: по местному ТВ через скайп дали выступить Николаю Азарову — премьеру времен Януковича. Неслыханно! И что же он нам сказал? Что Украина - страна "правового беспредела ". А то мы не знали без него! Легко ему говорить из Москвы.

Экс-премьер Украины Николай Азаров. Фото: Иван МАКЕЕВ

А мне недавно написали, что "прорыв" в Россию для тех, кто не имеет там прямых родственников, стоит уже 800 долларов! И люди все равно едут, в надежде попасть в Россию на праздники.

И киевляне, родственники которых живут в Донецке, тоже едут к родным через границу России.

На маленьком стадиончике дети тренируются играть в футбол. Им примерно по 7-9 лет. Тренер кричит им по-русски:

- Леша, что ж это за ведение такое?! Ты думаешь головой? Нет, ты не думаешь!

Мальчишки между собой тоже говорят по-русски. По-русски говорят и их родители, которые пришли встречать детей после тренировки.

Тренер говорит с родителями тоже по-русски, напоминая им о чем-то.

Одного не могу понять: где и когда они все ведут себя честнее? Когда пойдут в школу или на какие-то районные соревнования, они будут уже напрягать лбы, чтоб говорить на мове.

А кстати, как "ведение" на мове? Надо посмотреть в словаре.

Весь этот дуализм уже привёл к полной деградации русского языка. Но так и не привил любовь к украинскому.

А ЗЕЛЕНСКИЙ ГОНЯЕТ ШАРИКИ С АМЕРИКАНЦАМИ

А пока бизнесмены на Майдане выясняют отношения с силовиками, президент Зеленский умудрился превратить свой карт-бланш с поддержкой 70% населения в полный ноль. Он угрожает санкциями России и играет в пинг-понг с сотрудниками посольства США. А митингующим «коммерсам» и медикам шлет ролики с обещаниями всего хорошего.

Хорошая игра настольный теннис. Только вот сам президент все больше напоминает пустой шарик, скачущий между ракетками.