«Йод и зеленка - останки совка»: бывшая руководитель Минздрава Украины потребовала «декоммунизировать» домашние аптечки

Бывшая И.О. министра здравоохранения Украины, дипломированная американская медсестра Ульяна Супрун, имеющую в Незалежной за свою деятельность прозвище «Доктор Смерть», вновь выплыла из временного небытия с громкими заявлениями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая И.О. министра здравоохранения Украины, дипломированная американская медсестра Ульяна Супрун, имеющую в Незалежной за свою деятельность прозвище «Доктор Смерть», вновь выплыла из временного небытия с громкими заявлениями. На этот раз предметом ее внимания стали «остатки совка» в домашних аптечках украинцев, от которых она потребовала избавиться. Тут, правда, можно говорить, скорее, об «остатках аптечек», потому что многих лекарств на Украине уже нет, а из тех, что есть, не все доступны обычным гражданам. Кстати, нет не только в домашних аптечках, но и в обычных аптеках, и у государства в целом. Можно, вспомнить, например, как несколько лет вся Незалежная искала средство против бешенства для ребенка, и нашлось оно только в стране-агрессоре. А сейчас на Украине просто нет вакцины от гриппа. Министерство здравоохранения обещало закупить свыше 1,4 млн доз вакцин от гриппа, чтобы привить людей из группы риска, но что-то опять пошло не так, и сейчас, по данным МОЗ, от гриппа вакцинировалось всего 136 тысяч украинцев. Про вакцину от коронавируса лучше просто помолчим.

Впрочем, вернемся к Супрун, чьим самым громким «подвигом» на ниве украинского здравоохранения было разрешения «мочить манту», не считая, конечно, развала всей системы, за которую ее поставили отвечать, как целую американскую медсестру. Что же вызвало на сей раз ее недовольство? Остатки «советского прошлого» - наличие в аптечках горчичников, йода, зеленки, оксолиновой мази, мази Вишневского и даже наипопулярнейшей «Звездочки». По ее данным, полученным явно из самой USA (а всем на Украине понятно, что там все самое лучшее), эффективность указанных средств научно не доказана.

Нет, я понимаю, что «Звездочку», например, бывает очень трудно открыть. Сам не раз мучился. И, по всей видимости, Ульяна так и не смогла совершить сей подвиг. А если закрытую баночку просто держать возле больного места или даже водить ей закрытой по коже, то лечебного эффекта точно не будет, не Кашпировский и не Чумак ведь. И тут я с Ульяной полностью согласен. Но вся фишка в том, чтобы открыть баночку. Точно так же и с другими средствами – надо выполнить инструкции и соблюдать дозировку. Супрун считает, что горчичники могут привести к ожогам на коже. Могут, но для этого надо быть полным дебилом.

Обращает на себя внимание и явное идеологическая направленность «рецептов» от «Доктора Смерть» - «избавиться от совка». Напомним, что на Украине это уже стало идеей фикс. После демонтажей памятников Ленину, деятелям Октябрьской революции, советским военачальникам и т.д. дело дошло до переименований улиц, проспектов, площадей, населенных пунктов и даже продуктов питания. В прошлом году замглавы администрации Николаевской области потребовал переименовать хлеб «Стахановский», который выпускали на местном хлебокомбинате. Хлеб переименовали в «Галицкий», чтобы власти уже точно не докопались. А осенью этого года Институт национальной памяти Украины (место, где собраны лучшие ученые кадры страны, порой даже не уступающие интеллектуальным уровнем отдельным выпускникам советских ПТУ) потребовал от мясокомбината из Харькова прекратить выпуск колбасы «Радянська» («Советская») или же переименовать ее. При этом, ни от зданий, ни от мостов, электростанций и т.д., построенных «клятым совком», даже самые радикальные активисты-националисты отказываться не собираются.

Так что, как мы видим, «рецепты» от Ульяны Супрун имеют ярко выраженную «правильную», с точки зрения укропатриотов, идеологическую составляющую. А что же она предлагает взамен йода и зеленки?

Уберите детей и беременных подальше! Барабанная дробь! Ульяна Супрун рекомендует раны и порезы промывать водой. Обычной водой из-под крана. Можно вспомнить, что раньше она советовала еще прикладывать подорожник. Летом просто сорванный листок, зимой – засушенный. Нет, понятно, что подорожник где-то как-то не вредит. Но вот ставить на него, как на панацею – это, извините. Понятно, что можно еще пописать на ранку. А среди украинских народных рецептов можно найти еще и «втереть сало». Только вот сало на Украине отечественное найти – тоже проблема. Незалежная стала страной-импортером этого национального продукта.

Ей-Богу, такое ощущение, что дядьки из числа стране-«партнеров» Незалежной не очень довольны темпами вымирания населения страны и решили для поднятия показателей задействовать свой стратегический ресурс – засланную ими из Вашингтона на Украину «доктора Смерть» Ульяну Супрун.

Или же йод с зеленкой и прочие лечебные средства из перечня Ульяны тоже в ближайшее время станут на Украине дефицитом, и Супрун уже сейчас стала готовить украинцев к этому. Мол, не очень-то и хотелось.