Утечка воздуха на МКС: есть ли угроза для жизни космонавтов

Космонавты не могут найти очередную дыру на станции, через которую уходит воздух. Фото: wikimedia.org

Космонавты не могут найти очередную дыру на станции, через которую уходит воздух. Сергей Рыжиков докладывает на землю, что все усилия бесполезны. Того и глядишь, экипаж – и наши, а американцы с японцем, которые сейчас работают на МКС, - срочно попрыгают в свои корабли и унесут ноги с прогнившего орбитального объекта.

Такие выводы сделает обыватель, прочитав сегодняшние новости из космоса. Понятно же – чем страшнее заголовки и чем истеричнее комментарии, тем проще накрутить посещаемость сайта и увеличить просмотры самого «произведения».

А теперь, как заметил мне космонавт, заместитель руководителя летно-космического центра РКК «Энергия» Павел Виноградов, включаем голову.

Масса МКС больше 420 тонн. По сути, это летящий на высоте 400 км над землей 30-этажный дом. И он никогда не был абсолютно герметичен. Десятки тысяч отверстий есть в корпусе модулей. Через них протянуты кабели, датчики, трубки.

Утечка в служебном модуле МКС, о которой говорят сегодня, была обнаружена еще год назад. В середине октября космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, применив инженерную смекалку, трещину обнаружили. Они рассыпали в месте предполагаемой трещины чаинки из пакетика и, заметив в какую сторону те полетели, вычислили критичное место. Трещина была с миллиметр толщиной и около 3 см длиной. Поэтому невооруженным глазом ее и не разглядишь.

Трещину заделали каптоновой лентой (это такой специальный герметик).

Но оказалось, что воздух из модуля все еще уходит… Значит, есть еще одна трещина. На сегодня утечка составляет 650-700 грамм в день.

- Это абсолютно некритично. Объем воздуха на станции 920 тысяч кубов, – объясняет Виноградов. – Идет инспекция нашего сегмента станции. Наши российские модули, напомню, находится в режиме летно-космических испытаний.

Была идея обклеить каптоновой лентой весь обрез переходной камеры, где предполагают утечку. Но, по мнению инженеров, это мало что даст.

- Трещина настолько мала, что лента тут не поможет. Да и чаинки тоже. В феврале следующего года на станцию должен прилететь грузовой «Прогресс» с новыми, более чувствительными приборами ультразвуковыми и дополнительным ремкомплектом, - объясняет заместитель руководителя полетом российского сегмента МКС космонавт Юрий Гидзенко (между прочим, он входил в состав первого экипажа на МКС). – Вот об этом и говорил Сергей Рыжиков, когда связывался с ЦУПом. А эти переговоры услышали журналисты, ничего не поняли и стали писать о том, что станция чуть ли не разваливается и найти место утечки невозможно.

Еще раз: наши космонавты тщательно искали трещину. Но найти ее сейчас – Сизифов труд. Так как утечка воздуха абсолютно некритична, нет смысла сегодня тратить время экипажа на ее поиск. Нужно дождаться новой техники. Пока можно переходную камеру закрыли люком.

Вот и все. Точно также абсолютно некритично то, что не работает система «Электрон», которая вырабатывает кислород. Сама система в рабочем состоянии – сейчас выясняют в чем проблема с подачей питания на прибор. Это обычная ситуация на объекте, насыщенном сложной техникой. Чинили, меняли, ремонтировали на станциях всегда – и на «Салютах», и на «Мире», и на МКС. Только сейчас, в связи с тем, что НАСА открыло для всех желающих возможность слушать переговоры космонавтов и астронавтов с ЦУПами в Хьюстоне и Подмосковье, каждая поломка и трещина в голове людей, не очень представляющих себе работу в космосе, превращается в критичную ситуацию.

- Запасов кислорода и в нашем сегменте, и в американском предостаточно, - говорит Юрий Гидзенко.

- Придет новая, более чувствительная аппаратура – думаю, мы много чего нового еще увидим, - замечает Павел Виноградов. – Так всегда бывает. Это нормальная инженерная работа.

В общем, жизни ни наших космонавтов, ни астронавтов ничего на МКС не угрожает. Никаких основания для аварийного покидания станции нет. И напомню: МКС - это одна из ступенек, которая приближает нас к пилотируемому полету на Марс. Полет этот будет длится не меньше 520 суток. Довезти на марсолет новые приборы, запасы воздуха и воды, ремонтное оборудование, если возникнут проблемы, не получится. Вот сейчас как раз каждый день на МКС накапливается опыт эксплуатации космического объекта. И все ситуации, подобные утечке воздуха, отказу приборов, поломке тех же самых туалетов – это возможность отработки методики их ремонта в полете. А значит, обеспечение большей безопасности экипажа, который отправится на Красную планету