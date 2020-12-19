Налог на доходы по вкладам 2021: Стало точно известно, кому и сколько придется заплатить

Теперь в формуле для расчета будущего налога на вклады есть все недостающие переменные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Центробанк оставил без изменений ключевую ставку. Она сохранилась на уровне 4,25% годовых. А следующее заседание совета директоров будет лишь в следующем феврале. Это значит, что теперь в формуле для расчета будущего налога на вклады есть все недостающие переменные. «Комсомолка» разъясняет все нюансы.

Что это за закон?

Напомним, весной этого года правительство приняло поправки в Налоговый кодекс. По ним налогом теперь будут облагать проценты по вкладам, где лежит больше миллиона рублей. Закон вступает в силу с 1 января наступающего года. При этом неважно, когда именно был открыт вклад. Под налогообложение подпадут все доходы, которые вкладчики получат в 2021 году.

Какая формула?

Если у вас на вкладе лежит меньше миллиона рублей, то беспокоиться не о чем. Государству вы не заплатите ни рубля. Но сумма в миллион приблизительная. Формула расчета немного более сложная. В законе прописан так называемый «необлагаемый процентный доход». Он рассчитывается как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января соответствующего года. Она составит 4,25% годовых. Поэтому налогом не будет облагаться процентный доход в 42,5 тысячи рублей.

Какие доходы будет считать налоговая?

Все, что вы получите по банковским вкладам и накопительным счетам. Кэшбеки и прочие программы лояльности не в счет. Налоговая будет считать процентные доходы во всех российских банках. Исключение – счета, по которым процентная ставка не превышает 1% годовых (сюда подпадают почти все валютные вклады).

А если я продал квартиру и на счете оказалось несколько миллионов рублей?

Деньги, полученные от продажи жилья или зарезервированные для покупки недвижимости (и лежащие на эскроу-счетах), под налогообложение не подпадают. Речь только о процентах, заработанных на вкладах и накопительных счетах.

Как придется платить?

Самостоятельно заполнять декларацию не придется. ФНС пришлет уведомление на почту или в личный кабинет налогоплательщика на сайте службы. Точно так же, как это происходит с имущественными налогами: за землю, дома, квартиры и машины. Оплатить налог на вклад нужно будет до 1 декабря 2022 года.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Можно ли избежать уплаты налога?

Вот нерабочие способы:

- Просто забрать деньги из банка и положить под подушку не имеет смысла. Да, налог вы не будете платить. Но и проценты от банка не получите. Наличные, лежащие дома, не приносят никакого дохода.

- Распределять свои миллионы по разным банкам тоже не нужно. Все они отправляют данные в налоговую службу. А та суммирует результат и вычисляет налог для конкретного физического лица. У каждого из нас есть ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика.

Вот рабочий, но сомнительный:

Если вам так повезло, что у вас есть несколько миллионов (или даже десятков) рублей и вы не хотите платить налоги с процентов, то можно распределить средства между близкими людьми. Налог считается с конкретного физического лица. Если раздробить сумму и отправить на счета более бедных родственников, тогда можно ничего не платить государству. Но вряд ли такие телодвижения в большинстве случаев имеют хоть какой-то смысл.

Простой пример. Если у вас 5 миллионов рублей вложены под 4,5% годовых, то процентный доход в следующем году составит 225 тысяч рублей. За минусом налогового вычета (42,5 тысячи) государству придется заплатить 23 725 рублей (13% от 182,5 тысячи рублей). То есть реальная доходность вклада составит не 4,5%, а 4,02% годовых. Не так страшно на самом деле.

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