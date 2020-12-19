Кристина Асмус назвала свое фото в одной сорочке "бесстыжим"

Разведенная актриса рассказала, как проходят ее выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кристина Асмус устроила провокационную фотосессию дома. Разведенная актриса предстала в одной лишь сорочке, лежа на кровати. Она приняла соблазнительную позу.

"А как проходят ваши выходные? У меня не так, как на второй бесстыжей фотке, а сугубо театральные. Репетиции нового спектакля в театре Ермоловой, поход на премьеру в театр Наций и встреча в театре на Малой Бронной", - рассказала Кристина Асмус поклонникам в комментариях под соблазнительными снимками.

К слову, недавно бывшая жена Гарика Харламова сменила имидж. Для съемок в кино артистка сделала стрижку и превратилась в жгучую брюнетку. Поклонники неоднозначно отреагировали на преображение Кристины. Одни заявили, что темные пряди очень идут Асмус, другие высказались за ее привычный блонд.

При виде пикантных кадров домашней фотосессии публика пришла в восторг. Фото: СОЦСЕТИ

При виде пикантных кадров домашней фотосессии публика пришла в восторг. Многоие восхитились естественной красотой кумира. Артистка сняла себя без макияжа, не забыв, правда, отретушировать яркие снимки.

Стоит отметить, что последние полгода были очень стрессовыми для Асмус. Она развелась с мужем, о расставании с которым объявила летом. При этом отметила, что мысли о расставании появлялись у нее весь последний год. После этого Кристина с головой погрузилась в работу. Несколько раз за минувшую осень она попадала в больницу из-за проблем со здоровьем из-за недосыпа и чрезмерных нагрузок. А потом и вовсе слегла с коронавирусом. Актриса очень тяжело переносила болезнь.