«Почему Этушу и самолет, и скульптуру, а Орловой с Раневской – ничего»

В Сети разгорелись жаркие споры вокруг «резонансной фигуры» народного артиста СССР Фото: кадр из фильма

Городская скульптура должна появиться к 100-летию Владимира Этуша – к 6 мая 2022 года. Но готовиться к юбилею принято загодя.

Театр им.Вахтангова, в котором Этуш служил больше 70 лет, и вдова Владимира Абрамовича обратились с просьбой поддержать идею установки памятника народному артисту. Коллеги Этуша: Вениамин Смехов, Наталья Варлей, Мария Аронова, Павел Любимцев и многие-многие другие записали видеообращения в поддержку этой инициативы. И уже собрали сотни писем (allpost@presnyamo.ru) «за» то, чтобы недалеко от Патриарших прудов (в этом районе Владимир Абрамович прожил больше 40 лет) появилась фигура Этуша. Не монументальная, не исполин на постаменте, а камерная, аккуратная бронзовая скульптура высотой в 2,15 м, немногим выше человеческого роста.

И вдруг безобидный почин натолкнулся на мощный отпор некой инициативной группы, которая развернула в соцсетях целую компанию "против". Мнение оппонентов выражает почему-то жительница Нью-Йорка. Она составила петицию в комиссию по монументальному искусству при Московской городской думе «Москвичи ПРОТИВ памятника Этушу» .

Аргументы такие: а) пострадает двор соседних домов; б) финансирование будет из городского бюджета. Но оба довода разбиваются вдребезги. Во-первых, место для Этуша выбрано на пятачке - на углу Спиридоновки и Спиридоньевского переулка. Это тротуар, не сквер, не двор или детская площадка, которые обычно так дороги москвичам. Во-вторых, деньги на проект не из городского бюджета. Памятник взялась финансировать (около 6 миллионов рублей) Еврейская община.

Те, кто за Этуша, говорят: это - величина, глыбище в отечественном искусстве, человек, прошедший войну (ушел добровольцем на фронт в 19 лет), почти 75 лет служил театру им.Вахтангова, радовал нас своими работами в кино. А еще шестнадцать лет был ректором (потом худруком) театрального училища им. Щукина, был директором Центрального Дома актера. При таких должностях ни разу не был замечен ни в одном скандале. Да, он был человеком суровым, иногда вспыльчивым, но исключительно порядочным, с безупречной репутацией.

Те, кто против, приводят свои «резоны»: «Памятник Владимиру Этушу ущемляет права москвичей!» или «Считаем установку подобных памятников вредной для города». Звучит, согласитесь, не очень убедительно. Да и какие права москвичей ущемлены?

Хочется напомнить тем, кто выступает против «наступления бронзовых артистов на город»: на днях была открыта скульптурная композиция Олегу Табакову. Сидит бронзовый Табаков вместе с Матроскиным прямо на тротуаре, по которому люди ходят. И ведь никому не мешает, хотя расселся основательно – скульптура весом в 4 тонны (но и масштаб Табакова велик). Никто же не пишет в инстанции: уберите этот "бронзовый шар", мы о него спотыкаемся. Люди подходят к Табакову и к Матроскину и с благодарностью трут им носы на удачу. Неужто Этуш нашего внимания не заслужил?

А недавно в соцсетях вспыхнула еще одна похожая дискуссия. Во Франции на территории завода в Тулузе был замечен борт Airbus A320-251N с именем Этуша на фюзеляже. Компания "Аэрофлот" объявила, что хочет назвать один из самолётов «Владимир Этуш». И тут же набежали интернет-тролли, почему именно Этушу самолет, а не Любови Орловой или Раневской? Согласна: можно и Орловой с Раневской. Не возмущайтесь только, пожалуйста, а выступите с инициативой, тогда и Любовь Орлова, может быть, получит именной самолет. Но ведь гораздо легче хайповать на скандале, чем сделать что-то полезное.

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