Соединение Юпитера и Сатурна 21.12.2020: как они расположатся относительно Земли и Солнца

Физически планеты не столкнутся и даже не окажутся рядом. Поэтому катаклизма ждать не надо. Фото: Shutterstock

Юпитер и Сатурн, продолжая сближаться на небосводе, 21 декабря 2020 года подойдут друг к другу на минимальное расстояние и почти сольются в одну «конструкцию». Произойдет так называемое соединение.

При ясной погоде соединение будет видно над юго-западным горизонтом сразу после захода Солнца. Юпитер будет слева, Сатурн – справа.

Юпитер и Сатурн на небе 20 декабря 2020 года. Фото: Shutterstock

В своем движении по орбите Земля, Юпитер и Сатурн выстроятся в одну прямую линию. Их взаимное расположение хорошо иллюстрируют анимации, которые изготавливает NASA, демонстрируя траектории движения приближающихся к нам астероидов. На любой из них отлично видно, где в тот или иной день находятся планеты Солнечной системы. Если смотреть на неё – Солнечную систему - сверху, то Земля будет чуть правее и выше Солнца, Юпитер и Сатурн – ниже, но на одной линии с Землей.

Наблюдатели, вооруженные даже любительскими телескопами или сильными биноклями, различат еще и насколько спутников Юпитера и Сатурна одновременно. Что особенно впечатляет.

Повторю: соединение – явление, конечно же, иллюзорное. «Рядом» планеты окажутся зрительно - исключительно для нас. Физически – и это видно на орбитальной диаграмме - они останутся далеко друг от друга. Юпитер будет в 5 астрономических единицах от нашей планеты, Сатурн – в 10. Астрономическая единица (АЕ) – это расстояние от Земли до Солнца.

Расположение планет на орбитах вокруг Солнца в момент соединения Юпитера и Сатурна.

Юпитер и Сатурн сходятся на небе каждые 20 лет, но столь тесно они не сближались давно – последний раз 4 марта 1226 года. Следующее соединение произойдет в 2080 году.

Не исключено, что когда-то – примерно 2020 лет назад, соединение Юпитера и Сатурна образовало Вифлеемскую звезду. Или путеводную, как её еще называют. Якобы, идя на свет слившихся планет, волхвы и пришли в Вифлеем - к месту, где родился Иисус Христос. В это верил известный астроном Иоганн Кеплер.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И самая длинная ночь, и звездопад

Во время соединения Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020 года наступит астрономическая зима. Световой день – день зимнего солнцестояния – будет самым коротким, а темная ночь – самой длинной. Далее будет становиться светлее. К Новому году продолжительность светового дня увеличится на 7 минут.

В ночь с 21 на 22 декабря достигнет максимума метеорный поток Урсиды, название которому дало созвездие Малой Медведицы – Ursa Minor. В нем -рядом с Полярной звездой - расположен радиант потока. Это место, из которой метеоры словно бы вылетают.

Урсиды начали проявлять активность 17 декабря, падать будут до 25 декабря. Астрономы ожидают примерно по 10 метеоров в час.

19 декабря к Урсидам присоединятся Лео-Минориды из созвездия Малого Льва - по 5 штук в час. Кто знает, вдруг совместными усилиями два потока сделают небесное шоу еще более красочным.