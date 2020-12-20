В Санкт-Петербурге откроется музей, где будут учить правильному обращению с отходами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычный «Музей «PRO мусор» готовится к открытию в Санкт=Петербурге. По планам организаторов, он должен распахнуть двери в феврале 2021 года, если пандемия не заставит отодвинуть эти сроки. Предполагается, что комплекс будет интерактивным и образовательным. На его площадках можно будет увидеть, как отходы буквально на глазах превращаются в новое изделие из вторичного сырья. Это должно изменить взгляд на использованные вещи и упаковку только как на мусор.

Само здание нового музея, который расположен в Колпине, задумано как детские кубики, поставленные друг на друга. Собственно, это и есть кубики - морские контейнеры, из которых и и создан выставочный комплекс. "Конструктор" при необходимости можно быстро разобрать, перевезти на другое место, а потом столь же успешно собрать.

- В России сложилась критическая ситуация в мусороперерабатывающей отрасли. Отдельные попытки организации раздельного сбора мусора и соблюдения принципа «zero waste», в масштабах всей страны малоэффективны, - достаточно справедливо заявляют организаторы музея. - Причина катастрофического положения заключается в устаревшем отношении к утилизации отходов. В России привыкли любые отходы считать мусором, от которого надо поскорее избавиться. В результате вокруг городов возникли пояса из мусорных полигонов.

Каждый год жители страны выбрасывают множество отходов, большая часть из которых пригодна к переработке. Но вторую жизнь получает не более 10 % из них, все остальное пополняет свалки. Так быть не должно. И в перспективе будет создана новая высокотехнологичная отрасль, которая положит этому конец. Потому как в мусор уходят ценные материалы, производство которых заново стоит немалых денег.

Новый музей, в котором будут наглядно демонстрировать весь процесс переработки вторсырья, должен будет приучить людей к мысли о том, что сортировка мусора - это необходимый процесс, а сам он в итоге превращается в полезные вещи, покупать которые модно, ведь это и экономия - такая продукция дешевле, и забота об окружающей среде.