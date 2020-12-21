Какую новогоднюю елку купить, чтобы радовала дольше

Рассказываем, как выбрать новогоднее дерево на елочном базаре. Фото: Иван ПРОХОРОВ

На самые популярные вопросы о выборе новогодней ели "Комсомольской правде" отвечает инженер питомника посадочного материала Михаил Гайсин.

Как отличить хорошую елку от плохой?

- Попробуйте согнуть ветви: у свежей елки они мягкие и эластичные, не ломаются, а гнутся. Постучите стволом по асфальту: сыпаться ничего не должно. На елочный базар приходите днем, чтобы хорошенько рассмотреть иголки. На них не должно быть никакого намека на желтизну. Ствол без трещин, хорошо если также покрыт иголками. Покупайте за неделю до праздника. Позже все разберут, а раньше может не достоять.

Сразу ли ставить, как принесли домой?

- Сначала положите на балкон или в гараж. И дайте отлежаться хотя бы пару часов, а лучше сутки. Не должно быть резких температурных перепадов. Если балкон утеплен, приоткройте окна. Сейчас на улице в Москве идеальная температура для хранения и продажи елок - до минус пяти.

Выбирай и украшай. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В интернете дешевле, чем на базаре?

- Дороже, потому что входят доставка, упаковка. Сайты, которые долго работают, проводят более тщательный отбор деревьев, чем продавцы на улице. Ведь фирмам важна репутация. В интернете также большой выбор разных пород. Правда, есть риск нарваться на фирмы-однодневки, поэтому ищите реальные отзывы и смотрите, как долго существует сайт.

Почему не пахнет? Плохая?

- Необязательно. На аромат влияют условия, в которых росло дерево. Если оно не получало достаточно влаги, находилось в сухом климате или, наоборот, чересчур холодном, то запаху неоткуда взяться. Возможен другой вариант. Дерево срубили в начале декабря, и все эфирные масла испарились.

На заметку. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Как ухаживать, чтобы простояла дольше?

- В емкости должна быть чистая вода. Не забывайте ее доливать. Перед тем как поставить елку (или другое деревце), подпилите срез. Установите подальше от батареи. И обязательно опрыскивайте пульверизатором каждый день.