Россияне назвали главную причину, побуждающую стать донором крови

Почти половина доноров в первый раз сдали кровь, чтобы помочь людям. 48% участников опроса выделили именно эту причину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что побуждает людей становиться донорами? Ответ на такой вопрос решили найти авторы социологического опроса «Актуальные проблемы развития донорства крови и ее компонентов в России». Исследование провели Национальный фонд развития здравоохранения и ВЦИОМ при поддержке Фонда президентских грантов. В опросе приняли участие 6500 жителей 83 регионов России.

Результаты - более чем вдохновляющие. Почти половина доноров в первый раз сдали кровь, чтобы помочь людям. 48% участников опроса выделили именно эту причину.

Второй по популярности ответ - участие в дне донора по месту работы или учебы (21%). 16% опрошенных впервые сдавали кровь для родственника или знакомого. А вот 13% участников исследования признались, что главным мотиватором для них стало денежное вознаграждение.

Любопытно, что альтруистические мотивы в одинаковой степени движут представителями обоих полов. Среди тех, кто выбрал ответ "желание помочь людям" - 51% женщин и 49% мужчин. А вот по возрасту есть четкие границы. 60% выбравших этот вариант - люди от 18 до 24 лет. Зато среди тех, кто сдал кровь на донорской акции большинство - люди старше 60 лет (44%).

Но одно дело начать - а другое: сделать донорство регулярной привычкой.

– Одна из актуальных проблем развития донорства крови во всем мире, в том числе в Росси, - переход первичных и редко сдающих кровь доноров в категорию постоянных, регулярных, – рассказывает Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации. – Основными причинами, которые могли бы помочь донорам перейти в категорию регулярных, сами доноры считают социальную поддержку доноров в виде льгот за проезд, компенсации питания и других мер социальной поддержки (87-90% участников социологического опроса) и информирование донора о том, что его кровь помогла пациенту (84-85%). Регулярные доноры отмечают, что им хотелось бы видеть также дополнительную наградную систему для регулярных доноров (71%).

Среди других мотивов для регулярного донорства:

- адресная просьба сдать кровь (52% нерегулярных доноров среди опрошенных),

- освещение помощи другим людям в СМИ (45%),

- донорская сувенирная продукция (42%),

- создание социальных премий, конкурсов за вклад в развитие донорства крови (41%),

- благодарственные письма, грамоты (39%).

– улучшение работы учреждения Службы крови, в том числе изменение графика работы (35%).

Национальный фонд развития здравоохранения регулярно проводит социологические исследования различных аспектов развития донорства крови и ее компонентов. В 2020-2021 году НФРЗ при поддержке Фонда президентских грантов реализует социальный проект «Достоверно о здоровье. Развитие основ медицинской грамотности и информационной культуры».