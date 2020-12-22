Петр Гоголев, председатель госсобрания Якутии: «Будем больше ценить живое общение»

Петр Васильевич Гоголев, председатель государственного собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия). Автор фото: Чокуур ГАВРИЛЬЕВ

Якутия – самая что ни на есть глубинка России, о жизни которой в городах-миллионниках мало что слышно. Но именно республика в последнее время выступает с законодательными инициативами, которые находят поддержку на федеральном уровне. Зачем стране закон об этнологической экспертизе, почему необходимо узаконить статус вахтовых поселков и нужно ли защищать вечную мерзлоту? Рассказал председатель государственного собрания (Ил Тумэн) республики Саха (Якутия) Петр Гоголев.

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО БЮДЖЕТУ

- Петр Васильевич, как и насколько быстро удалось организовать работу парламента Якутии в период пандемии весной?

- Согласно Конституции Саха (Якутии) – основного закона республики, парламент является постоянно действующим высшим и единственным законодательным органом республики. Ни на один день деятельность парламента не была приостановлена. Для того, чтобы этого достичь, мы предприняли ряд мер, которые можно разбить на три блока: организационно-правовые меры, организационно-технические и информационное обеспечение.

Что касается организационно-правовых мер, то 9 апреля мы внесли изменения в регламент своей работы, согласно которым основные формы работы парламента могли быть переведены в дистанционный формат. В том числе через видеоконференцсвязь.

Вы знаете, что республика Саха (Якутия) имеет огромную территорию. И не все народные депутаты находятся в нашей столице – в Якутске. Проживают в других улусах. Ранее, когда мы не имели возможности так широко использовать дистанционные форматы работы, это создавало сложности. Депутатам заранее по повестке заседаний комитетов, круглых столов и других форм работы, факсом либо по электронной почте необходимо было отправлять свою позицию. Но когда в реальном времени идет работа, мы получаем больше информации, потому что выступают докладчики, содокладчики и так далее.

Больше того, теперь мы получили возможность более масштабно использовать экспертный потенциал республики и страны в целом. Стали подключаться активные общественники к нашим мероприятиям. У нас бывают круглые столы, которые площадка Зума уже не вмещает – более 100 человек! Как видите, в нынешней ситуации есть не только плохое, но и хорошее.

Таким образом, из десяти пленарных заседаний, которые на сегодня состоялись в текущем году (заключительное планируется на 24-25 декабря), мы шесть заседаний провели посредством видеоконференцсвязи.

- Лично для вас насколько сложно было привыкнуть к дистанционной работе?

- Для меня такой формат работы сложности не представлял - я сам из сферы высшего образования. Хотя отдельные коллеги, особенно в тех районах республики, до которых еще не дошел высокоскоростной интернет, конечно, сложности ощущали.

Это было видно на первом пленарном заседании. Вопрос был очень серьезный - отчет главы республики перед государственным собранием Ил Тумэн. Голосование прошло с техническими сложностями: пока сигнал шел со всех уголков республики время для голосования заканчивалось.

Автор фото: Василий КОНОНОВ

- Как решили проблему?

- Еще до пандемии, в течение 2019 года, модернизировали официальный сайт парламента республики, где мы расширили сервисы для участия депутатов и обычных граждан в законотворчестве. А в 2020 году приступили к разработке модуля для голосования. Сначала мы его хотели применить для работы комитетов. Но когда наступили ограничительные мероприятия, мы его существенно расширили: создали в личных кабинетах народных депутатов специальный модуль, где можно не только голосовать, но и записываться на выступления, задавать вопросы. Как видим, парламент республики смог организовать свою работу и обеспечить выполнение тех конституционных обязанностей, которые возложены на парламент.

- Как в разгар пандемии парламент взаимодействовал с исполнительной властью республики?

- Определили взаимные регламенты взаимодействия, вплоть до того, что мы сверяем наши ежемесячные планы.

- Можете привести пример для наглядности?

- Формат нулевого чтения - в 2019 году депутатами республики было предложено правительству совместно работать над проектом бюджета республики. Тогда законодательной базы для этого не было. Но мы пришли к джентльменскому соглашению с руководством республики, что депутаты готовы работать над документом начиная с начальных стадий формирования бюджетных параметров - с формирования сценарных условий и прогноза социально-экономического развития. Раньше у нас только в первом чтении начиналась работа. И в итоге, конечно, бывали сложности с тем, чтобы учесть предложения, которые народные депутаты, основываясь на наказах своих избирателей, которые хотели бы отразить в бюджете.

Опыт получился удачным. После того, как стало понятно, что ничего страшного в том, что народные депутаты участвуют в формировании проекта бюджета, нет, глава республики это поддержал, правительство республики подготовило проект закона республики, внесло в парламент. И мы 9 февраля 2020 года внесли изменения в закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Хотя формат нулевого чтения - это не наша выдумка. На федеральном уровне он присутствует. Мы просто использовали этот инструмент для того, чтобы придать большую эффективность нашему взаимодействию.

Кроме того, мы смогли придать законодательную основу такой форме взаимодействия как согласительные комиссии. Это традиционный формат работы для парламента Якутии. Но он не имел под собой нормативной основы. В данном случае мы смогли бюджетный процесс включить в работу согласительных комиссий. Это форма совместной работы парламента и правительства, которая ко второму чтению, до рассмотрения проекта бюджета в комитетах Государственного собрания Ил Тумэн формирует общее видение по проекту.

МЕРЗЛОТА ОКАЗАЛАСЬ НЕ ВЕЧНОЙ

- Весной на сайте «Комсомольской правды» вышла заметка о том, что Якутия предлагает принять на федеральном уровне закон об этнологической экспертизе. Почему именно закон? Ведь сейчас есть постановление федерального правительства по этому вопросу.

- В Федеральном законе о гарантии прав коренных малочисленных народов России есть только определение этнологической экспертизы. Просто определили, что есть такое, и все. Но дальше законодательное развитие этого института не пошло.

Автор фото: Василий КОНОНОВ

Регионы в условиях отсутствия федерального законодательства решают проблему каждый по-своему. Мы установили государственную этнологическую экспертизу. Исходим из того, что в партнерстве промышленной компании и общины государство выступает арбитром. Мы видим в постановлении правительства Российской Федерации крен в сторону возмещения экономического ущерба. Речь идет об изъятии земель, об ином ущербе экономического характера.

В нашем подходе реализуется также негативное воздействие на социальную и культурную среду. В постановлении правительства речь идет об ущербе исконной среде обитания. Но исконная среда обитания в данном случае воспринимается достаточно узко. Поэтому мы предложили изменить уровень нормативного регулирования, предлагаем принять федеральный закон. А предмет федерального закона – это гарантия прав. То есть обеспечительные механизмы, которые позволили бы, в том числе используя органы правосудия, найти справедливость в отношениях, когда одна из сторон считает, что возмещение не носит такой характер, имеется определенная несправедливость. Поэтому мы и предложили все-таки учесть опыт Республики Саха (Якутия) и придать большую гарантированность правам коренных малочисленных народов Севера.

- В октябре в республику приезжал председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По итогам совещания было принято решение поддержать предложение якутского парламента по охране вечной мерзлоты. С чем связана такая инициатива?

- Вечномерзлые грунты охватывают более 60 % территории России. Получается, что при деградации данных грунтов более половины страны могут повлечь негативные последствия для государства. Интересы страны и граждан дают нам возможность ставить этот вопрос.

Прежде всего, эти грунты являются несущей основой инфраструктуры. Последние катастрофы, которые связаны с Севером, где находится вечная мерзлота, показывают, что эта мерзлота совсем не вечная. Деградация этих почв идет достаточно быстрыми темпами. У нас в данном направлении ведется серьезная научная работа. Речь идет не о том, что мы должны законсервировать все вечномерзлые грунты. Надо говорить о том, что надо их использовать, надо использовать те конкурентные преимущества, которые несет в себе вечная мерзлота.

В течение многих миллионов лет почвы хранят в себе законсервированный как позитивный, так и негативный биологический фонд. В Ямало-Ненецком автономном округе в 2016 году произошла эпидемия сибирской язвы. Понадобилось федеральное вмешательство, чтобы купировать последствия. Та ситуация была локальная. А как она может срезонировать в масштабах большей территории России, которая постепенно будет деградировать?

Угроза также заключается в том, что вечная мерзлота является естественной преградой для высвобождения метана. Метан, по сравнению с углекислым газом, обладает большей разрушительной силой для атмосферы Земли в 28 раз. И были очень рады, когда Николай Петрович Николаев сказал, что да, будет соответствующая рабочая группа, которая обратит внимание на эти вопросы, начнет работу над проектом федерального закона. Мы рады, что смогли внести в федеральную повестку один из тех актуальных вопросов, которые нам предстоят в будущем.

Автор фото: Василий КОНОНОВ

И президент России Владимир Владимирович Путин на Валдае этот момент очень жестко обозначил. Он сказал: неужели мы хотим жить в условиях, которые характерны сегодня для Венеры? Мы сегодня уже должны обратить внимание на угрозу, которую несет таяние вечной мерзлоты и в целом глобальное потепление. Мы будем и дальше постоянно и последовательно в этом направлении действовать.

- Почему хотите узаконить статус вахтовых поселков? Что это даст вахтовикам, поселкам и республике?

- Данный вопрос мы поднимали и раньше. Работники, которые находятся в вахтовых поселках, оказались фактически вне стандартов государственной помощи. В частности, медицинской помощи, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Трудовой кодекс РФ регулирует те или иные аспекты трудовых отношений вахтовых способом. Работодатель хочет извлечь прибыль. Но в рамках извлечения прибыли он должен помнить и о том, что это люди, которые обладают всем спектром прав и интересов.

Следующий момент – нагрузка, которая ложится на окружающую природную среду. В частности, в поселках отсутствуют очистные сооружения. Мы бы хотели, чтобы была использована инфраструктура, которая создана в существующих населенных пунктах. Определенные сервисы промышленные компании могли бы перевести в те населенные пункты, которые существуют. Можно развивать инфраструктуру тех населенных пунктов, которые у нас имеются, где проживает постоянное население, которое может являться работниками этих компаний, привлекаться к работе. Мы могли бы обеспечить больший объем гарантий прав и интересов работников, которые находятся на вахте.

Якутия является одним из субъектов, где достаточно развита вахтовый способ работы. В республике трудится 62 тысячи вахтовиков. Это большое количество рабочих мест. Люди длительное время находятся на нашей территории. Мы заинтересованы, чтобы этим людям была обеспечена защита их прав. Считаем, что вахтовые поселки нужно вводить в законодательное поле.

- Принят закон, который с 2023 года упраздняет конституционные суды в регионах. Предполагается, что будут созданы конституционные или уставные советы при законодательных или представительных органах госвласти региона. Ваше мнение по этому поводу?

- Нас эта ситуация тревожила. Конституционный суд Республики Саха (Якутия) является органом конституционного контроля. Предмет его деятельности – это охрана конституции республики. Это не просто основной закон, это учредительный акт. Это документ, который регулирует наиболее важные общественные отношения в республике. В том числе создает стандарты прав людей, которые здесь проживают.

Приведу один пример. Когда мы закрепили в конституции республики Саха (Якутия), что будем обеспечивать среднее общее образование нашим жителям, вынесли это в конституционные гарантии прав человека, прокуратура отреагировала на это как на несоответствие конституции России, где указано, что гражданам страны обеспечивается только основное общее образование. То есть до девятого класса. Мы смогли доказать, что не правы органы прокуратуры. Здесь нет никакого ущемления прав людей. Наоборот, устанавливаются большие гарантии прав, лучшие условия для человека.

Теперь законодательно установлено, что с 1 января 2023 года будут упразднены конституционные уставные суды регионов России. Наш конституционный суд также будет выведен из судебной системы, утратит статус судебного органа. Мы должны уйти от понятия «суд». Но предмет деятельности сохраняется. В федеральном законодательстве уточняется, что мы как органы законодательной власти региона России вправе организовать у себя конституционный совет - орган конституционного контроля. Здесь наиболее сложным момент - юридическая сила итоговых решений, которые будет принимать конституционный совет. Будет ли это орган государственной власти, будет ли он обладать определенной организационной самостоятельностью, либо это будет часть регионального парламента? Я думаю, что совет законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации – одна из площадок, на которых возможно обсуждение этого вопроса. И мы уверены, что в рамках работы комиссии совета законодателей, профильной комиссии, мы этот вопрос инициируем.

«НЕОБХОДИМО РАЗВИВАТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕНИЕ»

- 2020 год был непростым. Очень много нового в нашу жизнь привнес. Какие выводы вы для себя лично сделали по итогам 2020 года?

- Мы должны понять, что интересы российского государства, интересы мирового сообщества в том, чтобы человечество дальше могло развиваться, не переходя в крайние формы противостояния. И здесь я вижу, что прежде всего мы должны больше ценить живое общение. Поскольку дефицит этого общения еще повлияет в будущем на состояние человечества.

С другой стороны, мы поняли, что новые информационные технологии обладают безграничными возможностями для того, чтобы мы могли в том числе претворить их в сферу государственной деятельности. Многие формы деятельности найдут свое продолжение в формате цифрового правительства и цифрового парламента.

Автор фото: Василий КОНОНОВ

Мир показал, что не только экономика взаимосвязана, но и мы более тесно связаны с другими странами, чем нам это казалось. Надо развивать международное общение. В частности, мы на Северном форуме осенью этого года предложили создать межпарламентскую ассамблею региональных парламентов арктических стран. На недавно прошедшем Арктическом форуме этот вопрос был поддержан. Если у нас есть общая актуальна повестка, значит, мы должны найти формы и направления работы, приложить усилия, найти волю для того, чтобы решить эти задачи, чтобы защитить интересы будущих поколений.

- С каким настроением встречаете 2021 год?

- С ожиданием лучшего. Я сам являюсь отцом большой семьи: у меня шестеро детей. И те испытания, которые нам принес 2020 год, показали, что люди разного возраста переносят их очень по-разному. Здесь мы должны извлечь уроки не только на уровне государств, но и в каждой семье, поднять эти вопросы, обобщить интересы семей и на основе этого обобщения уже сформулировать корректировку государственной политики.

Мы были рады, когда в актуальную повестку в том числе Совета Федерации, Госдумы начали вводить такие вопросы как вопрос деревянного домостроения. Решение жилищного вопроса усадебного типа – это одна из частностей, которую преподнес нам урок пандемии. Очень многое зависит от нашей инициативности, от эффективности деятельности органов государственной власти. И это традиционное конкурентное преимущество российского государства в условиях пандемии как раз и было продемонстрировано. Мы смогли в равных с другими государствами условиях предложить более эффективные способы борьбы с пандемией.

Я желаю всем счастья, благополучия. И главное – берегите себя, берегите близких. Здоровья.