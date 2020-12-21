Роботы помогут людям освоить новые профессии

Фото предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

В движении Ворлдскиллс Россия промышленная робототехника относится к компетенциям будущего - Future Skills. Но уже и сейчас плотность роботизации в некоторых странах довольно высока. Например, в Сингапуре и Южной Корее на 10 тысяч работников приходится около 800 роботов, в Германии и Японии – около 300, в Китае и Финляндии -140. А в России - 5.

Фото предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

- Сейчас колоссальный спрос на роботизацию, который растет на 30% каждый год. И нам надо бежать, а не идти, иначе отстанем навсегда. Потому что математика простая: допустим, московской промышленности, чтобы достичь европейского уровня, надо 50 тысяч роботов. А для работы на них – хотя бы 10 тысяч специалистов. Поэтому в 2015 году возникла идея создания этой компетенции, которая позволила бы подготовить квалифицированный технологический десант в промышленность. Как мы сейчас видим, инициатива опережающей подготовки кадров активно воплощается: больше 50 лабораторий промышленной робототехники в колледжах работают по образовательным стандартам Ворлдскиллс. И эти специалисты востребованы, - рассказал международный эксперт WorldSkills Russia по компетенции «Промышленная робототехника» Григорий Школьников.

Фото предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Специалист промышленной робототехники – не просто оператор, включающий робота в начале смены. Он умеет программировать, настраивать робота под разные задачи автоматизированного производства, исправлять ошибки периферийного оборудования, устранять поломки.

А задания на чемпионатах Ворлдскиллс сводятся к реальным производственным задачам, с которыми специалисты промышленной робототехники ежедневно сталкиваются на своих рабочих местах.

Фото предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

- На чемпионате мира в Казани я с напарником Иваном Кучеренко должны были за три дня построить рабочую ячейку, сначала на компьютере, а потом в реальности создать рабочее пространство для сборки «матрешек». Мы так называли металлическую деталь, которая состояла из нескольких частей, вставляемых одна в другую. Робот стоял «пустой». Надо было подключить провода, настроить захват, запрограммировать, как робот будет взаимодействовать с палеттами и конвейером, настроить дополнительное оборудование. Например, камеру, которая должна была проверять – сломанная деталь или нет. Участие в движении Ворлдскиллс предопределило мое будущее - если бы не оно, не знаю чем бы я занимался. А сейчас у меня есть любимое дело, - рассказал победитель чемпионата мира в Казани Роман Рогачев.

Сейчас он работает там, где и учился - в Московском государственном образовательном комплексе. Помимо основной работы Роман в качестве эксперта-наставника по робототехнике готовит к соревнованиям юниоров, ведет кружки по этому направлению, а иногда и пары, когда надо подменить преподавателя. И еще готовится к европейскому чемпионату по профессиональному мастерству EuroSkills. Он должен был бы пройти в январе в Австрии, но даты из-за коронавируса перенесли на неопределенный срок.

А после чемпионата Роман собирается поступить в Станкин на специальность автоматизация роботизированных производств, или мехатроника. А потом – открыть свое предприятие, которое будет производить продукцию из сферы робототехники.

Фото предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Кстати, неправильно думать, что роботы применяются только на крупных предприятиях. Да, сейчас примерно две трети всех выпускаемых в мире роботов используются в автопроме и отрасли электроники. Но все больше предприятий малого бизнеса внедряют у себя роботизированные линии. Роботы вполне доступны по цене тем, кто смотрит в будущее, а не живет сегодняшним днем. Роботы выполняют задачи быстрее, качественнее, чем человек. Если сравнивать с неквалифицированными работниками, то и дешевле от 1,5 до 10 раз. Понятно, что со специалистами конкурировать роботы не смогут – люди с хорошим уровнем знаний и навыков будут всегда в цене. Разве что будут работать в паре. Например, на европейских сборочных линиях компании Форд люди и роботы совместно выполняют одни операции, что позволяет операторам сосредотачиваться на более сложных задачах. И еще роботы универсальны. Перепрограммировав, их можно использовать там, где производство периодически меняет линейку своей продукции.

Фото предоставлены пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

- Недавно мы внедряли роботизированный комплекс покраски и сварки в Туле. Небольшое предприятие, выросшее из гаража, производит металлические столы и стулья для кухни. До автоматизации – около 2 тысяч штук в месяц. А сейчас один робот варит, а другой красит по 7 тысяч столов и стульев в месяц. Маленькая компания понимает, что у нее есть потенциал развития и выхода на новые рынки за счет качества шалв и покрытия. И умеет считать деньги: в среднем роботехнический комплекс окупается от 1 года до 3 лет, - привел пример Григорий Школьников, - Из-за пандемии многие предприятия столкнулись с проблемой: не могут вывести персонал, работающий на производственных участках. А те, у которых эти участки роботизированы - нет проблем. В ближайшей перспективе роботы создадут возможности для создания новых рабочих мест в новых компетенциях – сенсорике, электрике, электронике и других. Конечно, они потребуют больше рабочих рук. Понадобится и больше людей для проектирования промышленных роботов. Главное, что у Союза Ворлдскиллс Россия есть инструменты и образовательные стандарты, которые позволяют своевременно подготовить эти кадры.