Образование 2020: какие вопросы поставило перед нами дистанционное обучение

Большую часть 2020 года школьники в России провели на дистанционном обучении. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На прошедшей 17 декабря пресс-конференции президента среди прочего была затронута животрепещущая тема онлайн-образования. Как преподаватель полагаю, что основные выводы были сделаны президентом верно: и то, что такая форма никак не может заменить очного общения; и то, что за онлайн-занятия преподавателям надо платить столько же, сколько за оффлайн… И про достоинства, которые, конечно, есть — в первую очередь, это привлечение хороших специалистов без необходимости приезжать в конкретное учебное заведение. Ну и главное — что это не навсегда.

Важный вопрос, который поставило перед нами дистанционное обучение: преподаватель — это лишь функция обучения навыкам (компетенциям) или это не только «ремесленник», но и человек, который облекает эту передачу в особую форму, и важно именно это, целостное восприятие учащимися преподавательского послания, формы-содержания-исполнения? Думаю, безусловно, второе. Качество образования зависит ещё и от человеческого контакта, при котором преподаватель воспринимается не как функция. А получаемое образование — не как исключительно набор компетенций.

Именно поэтому футурологические теории о том, что искусственный интеллект легко заменит человека, кажутся мне наивно-ошибочными. Почему? Сегодня широко распространяется позиция, что компетенции и навыки важнее диплома. Я не собираюсь ее оспаривать. Возможно, это и так, если под дипломом понимать лишь документ об окончании вуза, стремительно теряющий свою ценность для работодателя. Я хочу выдвинуть другой тезис: университет (институт) — важнее диплома и компетенций. Образование — это не набор компетенций, это составляющая целостного мировоззрения и формирования личности, несводимой к профессиональным навыкам, которые, как в своем время метко заметил В.А.Фадеев, есть и у служебной собаки. Университет — это вхождение в культуру человечества на особом уровне, принципиально отличном от бытового и школьного, при всем глубочайшем уважении к учителям и их труду.

Председатель Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Если этого не происходит, какие бы знания и компетенции человек ни получил, он все равно останется в том числе профессионально недоразвитым. Особенно в плане того, что принято называть творческим мышлением, эмоциональным интеллектом, способностью к неожиданными и нестандартными решениями. Раньше, когда меня студенты спрашивали, зачем нефилологам читать в вузе произведения Толстого, Достоевского или Шекспира, я уходил в рассуждения в лотмановском духе о значении искусства как “второго глаза” для человеческого “культурного зрения”. Я и сейчас об этом говорю, так как Лотман, конечно, прав. Но теперь еще добавляю следующее: я не знаю, говорю я своим студентам политологам, экономистам или управленцам, как именно вам поможет то, что вы сейчас прочитаете “Апологию Сократа” или “Пир”, “Братьев Карамазовых” или “Гамлета”. Но я абсолютно убеждён, что если вы их прочтете — это будет вашим конкурентным преимуществом. И рано или поздно обязательно “выстрелит”.

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