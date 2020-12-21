Что надо успеть в декабре-2020, чтобы в Новом году не попасть на деньги

С последним днем года заканчивается ряд важных поблажек, которые были введены еще в начале пандемии Фото: Shutterstock

1. Заплатить долги за ЖКХ

С 6 апреля в связи с коронавирусом у нас действовал мораторий на штрафные санкции для должников по ЖКХ. Взыскивать пени было запрещено, отключать коммунальные услуги за неуплату — тоже. Мораторий действует по 31 декабря.

Долги при этом никто прощать не обещал. В связи с этим у специалистов уже возникли вопросы: то есть теперь должникам начислят пени сразу за весь период моратория — более чем за полгода? Поскольку никаких дополнительных разъяснений до сих пор не было, можно ожидать, что так и будет: в первые, январские, платежки за 2021 год коммунальщики радостно включат все накопившиеся за время пандемии долги вместе с пени.

Совет экспертов: заплатить, пока не поздно, долги без пени — и если с деньгами плохо, не откладывая, обратиться за субсидией от государства на оплату ЖКХ. Ее обязаны предоставить, если доля расходов на ЖКХ превышает определенный процент в доходах семьи (от 10% до 22%, в зависимости от региона). Но одно из условий предоставления субсидии — долгов быть не должно.

2. Проверить счетчики

Это еще одна коммунальная поблажка в связи с пандемией. С 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года можно было не поверять счетчики — если срок поверки приходился именно на этот период. Коммунальщики обязаны принимать показания таких приборов учета и рассчитывать по ним плату.

Но и этот мораторий заканчивается. Поскольку о его продлении ничего не слышно, приборы учета до конца месяца все-таки желательно поверить. Иначе коммунальщики будут вправе начислять вам плату не по факту, а по нормативам. Что в большинстве ситуаций — во всяком случае, с водой — крайне невыгодно.

3. Поменять просроченные права и паспорт

Водительские удостоверения и российские паспорта, срок действия которых истекал с 1 февраля по 15 июля 2020 года, можно без проблем использовать до конца года — до 31 декабря они признаются действительными.

Но уже в первые дни нового года у вас могут возникнуть проблемы. Особенно это важно для тех, кто на праздники собрался куда-то в другой город на самолете или поезде. Туда-то, еще в декабре, уедете. А обратно, уже в 2021 году, могут не пустить на борт или в вагон.

Кроме того, за просроченный паспорт можно получить штраф от 2 до 5 тысяч рублей (в том числе при обмене), за права — от 5 до 15 тысяч (но тут только, если с ними поймают за рулем).

4. Оформить пособие на детей от 3 до 7 лет

Это важно сделать тем, у кого 3 года малышу исполнилось более полугода назад, но кто за пособием до сих пор не обратился. Сейчас вы получите деньги за весь период с этой даты. А если 3 года ребенку уже стукнуло на 1 января 2020 года, пособие выплатят сразу за весь год.

В 2021 году правила будут другими. Пособие будет назначаться со дня 3-летия, только если родители обратились за ним в течение шести месяцев после этой даты. В остальных случаях — с момента обращения. Задним числом с начала года, как в 2020 году, когда эти выплаты только ввели, больше уже ничего начислять не будут.

Напомним, на это пособие имеют право семьи с детьми, где доход на каждого члена семьи, включая детей, - меньше регионального прожиточного минимума. Размер пособия — половина детского прожиточного минимума в регионе. Подать все документы можно через портал госуслуг.

Еще один важный момент связан с расчетом этого самого среднего дохода семьи. До конца года доходы безработных членов семьи (допустим, от продажи машины или какого-то еще имущества) в этой сумме не учитываются. После Нового года — уже учитываться будут.

ВАЖНО

Ждите приставов и проверок

Есть и еще ряд важных мер, срок действия которых заканчивается с последним днем этого года. С первого дня Нового года все вернется на круги своя, к обычным, докоронавирусным законодательным нормам.

- До 31 декабря была частично приостановлена работа судебных приставов. В ряде ситуаций им было предписано не торопиться накладывать взыскания на счета и имущество граждан-должников. Банкам тоже рекомендовалось не зверствовать — не выселять на улицу должников, которые каким-то образом пострадали из-за коронавируса (потеряли доход или сами заболели).

- 31 декабря истекает и срок моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса.