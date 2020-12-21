Могут ли пенсии в России дорасти до 45 тысяч рублей в месяц

Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30 – 45 тысяч рублей. Фото: Shutterstock

Большинство россиян хотели бы получать пенсию в размере 30 – 45 тысяч рублей. К таким выводам пришли эксперты финансовой онлайн-платформы Webbankir. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». Причем около половины опрошенных хотят получать больше 45 тысяч - на уровне средней зарплаты по стране. И каждый третий - не менее 30 тысяч. Но одно дело наше желание. И совсем другое - возможности. Давайте посчитаем, насколько это возможно. И какие есть варианты.

Вариант 1. Просто платить пенсионерам больше

Каждый год Пенсионный фонд России тратит около 8 триллионов рублей на выплаты пенсий. И это при их среднем размере в 15 тысяч рублей. Если увеличить выплаты до 30 тысяч каждому, то расходы увеличатся вдвое, до 16 триллионов. А если до 45 тысяч - до 24 триллионов. А это уже больше, чем все годовые траты федерального бюджета страны. Ни на дороги, ни на больницы, ни на оборону, ни на выплаты бюджетникам средств не останется.

Один из вариантов - увеличить эмиссию денег. Но такой путь, как известно, приводит к тяжелым последствиям. Первое время все радуются более высокому уровню жизни. Но потом приходит расплата. Если количество денег не соответствует объему произведенных товаров и услуг в стране, то стоимость последних начинает резко расти. И тогда происходит гиперинфляция. Идти по этому пути ни в правительстве, ни в Центробанке не хотят.

Безвозмездные выплаты родителям несовершеннолетних детей в этом году были исключением, вызванным пандемией коронавируса. И то власти долго просчитывали риски перед принятием решения, чтобы не наломать дров. Потому что разогнать рост цен очень легко. А снизить инфляцию - невероятно сложно. Недавний печальный опыт Венесуэлы и Турции говорит именно об этом. Да и наши 90-е были не так давно, чтобы о них забыть.

Вариант 2. Повысить налоги или страховые взносы

Сейчас страховые взносы в стране составляют 30% от официальной зарплаты сотрудников. Эти деньги работодатель напрямую отправляет во внебюджетные фонды - в том числе в ПФР (туда идет 22%). И это серьезная нагрузка для бизнеса. Ведь для того, чтобы заплатить работнику 100 рублей, ему еще почти 50 рублей нужно отдать государству (прибавьте к страховым взносам якобы самый низкий в мире подоходный налог - 13%).

Именно с этим связано, что в стране почти 20 миллионов человек работают нелегально. Или официально работают за минималку, а все, что сверху, получают в конверте. В таких условиях поднимать страховые взносы будет неразумно. Доля теневого рынка от этого только увеличится. А размер собираемых взносов - скорее всего даже упадет.

За примером далеко ходить не надо. В 2010 году государство решило восстановить социальную справедливость. Пенсии одномоментно выросли на 30 - 40%. Образовавшийся после этого дефицит бюджета Пенсионного фонда решили компенсировать за счет предпринимателей. С 2011 года правительство повысило страховые взносы с 26 до 34%. И несмотря на железную математическую логику чиновников Минфина, от увеличения ставки сборы так и не выросли. В итоге с 2012 года власти пошли на компромисс и установили ставку на уровне 30%. Но упущенную налогооблагаемую базу было уже не вернуть.

Другими словами, повышать налоги, да еще и в кризис, - очень опасное и по большей части бессмысленное мероприятие. Больше денег в бюджет оно не принесет (а значит, и пенсии увеличить не выйдет), но грозит серьезными потерями для экономики в будущем.

Вариант 3. Развивать экономику

Это самый правильный и органичный путь. По нему движутся все страны мира. Ни в одной стране нет такой ситуации, что экономика еле-еле дышит, а пенсионеры живут припеваючи. Пенсия - это производная от средней зарплаты по стране. Ведь именно от того, сколько зарабатывают трудоспособные граждане, зависит, сколько они отчисляют в бюджет. И чем выше будут зарплаты, тем выше будут и пенсии.

Тем не менее даже в развитых странах пенсия замещает зарплату в лучшем случае на 50 - 60%. А стандарт, установленный 102-й конвенцией Международной организации труда, которую наша страна ратифицировала в 2018 году при повышении пенсионного возраста, гласит, что минимальный уровень замещения должен составлять 40%. То есть, если официально средняя зарплата по стране составляет 50 тысяч рублей, то пенсионеры должны получать не менее 20 тысяч рублей в месяц. В России доля замещения сильно меньше - около 30%. И несмотря на опережающую индексацию пенсий по сравнению с официальной инфляцией, этот показатель даже снижается.

При этом развитие экономики и повышение зарплат большинства работников - это сложный и комплексный путь. Для этого нужно развивать все отрасли и заниматься диверсификацией экономики. Этот процесс в России идет, но пока слишком медленно, чтобы мечтать о высоких пенсиях в ближайшей перспективе.

Путь 4. Вернуть накопительную часть пенсии

Это, наверное, самый больной вопрос. В начале 2000-х Россия сделала шаг в правильном направлении. Часть страховых взносов (сначала 2%, а потом 6%) стала идти не в общий котел (то есть выплаты нынешним пенсионерам), а на индивидуальные счета граждан. Специально для этого создали управляющую компанию во Внешэкономбанке. Плюс появились негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Накопительная часть пенсии должна была сыграть важную роль. И по идее была выгодна для всех. Во-первых, у граждан появлялся дополнительный источник для будущей пенсии. При выходе на заслуженный отдых деньги можно было бы получать и от государства, и от частного пенсионного фонда. Во-вторых, в экономике появлялся инструмент долгосрочных инвестиций. Частные пенсионные фонды играют существенную роль во многих странах. И в-третьих, государство снимало с себя часть обязательств перед гражданами. Мол, даем вам небольшую часть, гарантированную для всех. А остальное - копите сами.

Тем не менее, как часто бывает в России, хорошая задумка привела к перекосам. Владельцы крупных компаний быстро смекнули, что можно быстро создать карманный НПФ, набрать туда миллионы будущих пенсионеров и тем самым наладить бесплатный денежных поток из пенсионных накоплений. Полученные деньги вкладывать в собственные проекты, а потом бесследно исчезать с миллиардами, принадлежащими будущим пенсионерам, в офшорах. Таким образом обанкротились несколько крупных фондов, а их владельцы скрылись за границей.

В 2014 году правительство и Центробанк решили навести порядок в этой сфере. Отчисления в накопительную часть временно заморозили и начали проводить проверки во всех НПФ. Но из-за того, что дефицит ПФР к этому времени (из-за валоризации и демографической ямы) стал составлять несколько триллионов рублей, размораживать систему чиновники не спешат.

В Минфине и ЦБ еще в 2019 году презентовали схему, которая должна была прийти на смену накопительной части пенсии. Суть гарантированного пенсионного плана (ГПП) заключалась в том, что гражданам предложили бы добровольно копить себе на старость, откладывая от 1 до 6% из своей зарплаты. Но запуск этой реформы в правительстве по непонятным причинам так и не согласовали.

СПРАВКА «КП»

Сейчас будущая пенсия напрямую зависит от официального заработка человека. Чем она больше, тем больше баллов он заработает. И тем больше он будет получать в старости. Но есть определенный ценз. Если зарплата человека превышает 1 млн 292 тысячи рублей в год (около 108 тысяч рублей в месяц), то дополнительные отчисления на личные счета в ПФР не производятся. При такой зарплате в 2020 году человеку начислят 9,53 балла (со следующего - 10 баллов). При зарплате в 20 тысяч рублей - в пять раз меньше, около 2 баллов.

При выходе на пенсию все накопленные баллы будут перемножены на стоимость пенсионного коэффициента (в этом году 93 рубля - каждый год эта сумма индексируется). Плюс всем, кто выработает минимальный стаж и наберет минимально допустимое число баллов, государство будет давать ежемесячную фиксированную выплату - 5686 рублей в 2020 году (сумма тоже увеличивается каждый год).

Подробнее о правилах начисления будущей пенсии можно прочитать на официальном сайте ПФР.