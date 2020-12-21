Мусульмане опасаются коронавирусной вакцины

Некоторые фармкомпании годами работают над разработкой вакцин, не содержащих производных свинины Фото: REUTERS

Исламские священнослужители и богословы стали выражать беспокойство о соответствии вакцин от COVID-19 нормам ислама.

Дело в том, что при производстве большинства вакцин в качестве стабилизатора используется желатин, который, в свою очередь, выделяется из соединительной ткани животных, чаще всего свиней. Именно желатин сохраняет эффективность вакцин при их хранении и транспортировке.

- Некоторые фармкомпании годами работают над разработкой вакцин, не содержащих производных свинины, - рассказал генеральный секретарь Британской исламской медицины Салман Вакар. - Но из-за высокого спроса и быстрых сроков поставки, вероятнее всего, именно свиной желатин, как самый доступный и дешевый, будет использоваться в большинстве вакцин от коронавируса в течение ближайшего времени.

Представители фармгигантов Pfizer, Moderna и AstraZeneca уже заявили, что в их вакцинах нет производных из свинины. Однако не только эти компании уже производят или будут производить вакцину от COVID-19. И это создает проблему для представителей некоторых конфессий, у которых потребление продуктов из свинины считается нечистым с религиозной точки зрения.

- Согласно своду еврейских законов, запрет на употребление свинины запрещен только в том случае, если ее или ее производные едят в прямом смысле этого слова, - говорит раввин, председатель организации «Цохар» Давид Став. - Если такие вещества вводят в организм, а не употребляют в пищу, то нет никаких запретов и проблем.

Кроме того, у иудеев есть т.н. «пикуах нефеш» - закон спасения души, когда любой диетарный запрет становится ничтожным, если речь идет о человеческой жизни.

В некоторых мусульманских странах правительства уже заявили, что включат в комиссии по закупкам и сертификации вакцины от COVID-19 религиозных лидеров.