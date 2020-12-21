Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Мусульмане опасаются коронавирусной вакцины

Богословы спорят о халяльности прививочного материала
Алена ГРИЦЕНКО
Комментарии (2)Комментарии (2)
Некоторые фармкомпании годами работают над разработкой вакцин, не содержащих производных свинины

Некоторые фармкомпании годами работают над разработкой вакцин, не содержащих производных свинины

Фото: REUTERS

Исламские священнослужители и богословы стали выражать беспокойство о соответствии вакцин от COVID-19 нормам ислама.

Дело в том, что при производстве большинства вакцин в качестве стабилизатора используется желатин, который, в свою очередь, выделяется из соединительной ткани животных, чаще всего свиней. Именно желатин сохраняет эффективность вакцин при их хранении и транспортировке.

- Некоторые фармкомпании годами работают над разработкой вакцин, не содержащих производных свинины, - рассказал генеральный секретарь Британской исламской медицины Салман Вакар. - Но из-за высокого спроса и быстрых сроков поставки, вероятнее всего, именно свиной желатин, как самый доступный и дешевый, будет использоваться в большинстве вакцин от коронавируса в течение ближайшего времени.

Представители фармгигантов Pfizer, Moderna и AstraZeneca уже заявили, что в их вакцинах нет производных из свинины. Однако не только эти компании уже производят или будут производить вакцину от COVID-19. И это создает проблему для представителей некоторых конфессий, у которых потребление продуктов из свинины считается нечистым с религиозной точки зрения.

- Согласно своду еврейских законов, запрет на употребление свинины запрещен только в том случае, если ее или ее производные едят в прямом смысле этого слова, - говорит раввин, председатель организации «Цохар» Давид Став. - Если такие вещества вводят в организм, а не употребляют в пищу, то нет никаких запретов и проблем.

Кроме того, у иудеев есть т.н. «пикуах нефеш» - закон спасения души, когда любой диетарный запрет становится ничтожным, если речь идет о человеческой жизни.

В некоторых мусульманских странах правительства уже заявили, что включат в комиссии по закупкам и сертификации вакцины от COVID-19 религиозных лидеров.

ЗДОРОВЬЕРаспространение коронавируса в мире

Рекомендуемые