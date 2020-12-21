Конкурс на лучшее название новой единой региональной авиакомпании стартовал на Дальнем Востоке

Новое предприятие создается по поручению президента РФ Владимира Путина для повышения транспортной доступности регионов Дальнего Востока, развития местного и регионального авиасообщения, что в свою очередь даст толчок развитию туризма, сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

«Для развития экономики и социальной сферы необходимо улучшить местное и межрегиональное авиасообщение. Авиакомпания будет учитывать интересы всего Дальнего Востока. Мы хотим, чтобы в создании авиакомпании приняли участие дальневосточники. Поэтому решили выбрать её название открытым голосованием», - подчеркнул полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Итоги конкурса будут поведены 31 декабря. В этот же день среди участников конкурса разыграют сертификаты почетного пассажира на бесплатный авиаперелет между регионами Дальнего Востока.

Консолидация авиапредприятий под крылом единой авиакомпании позволит создать единую маршрутную сеть, охватывающую сотни населенных пунктов (в том числе, удаленных и труднодоступных), повысить качество обслуживания пассажиров, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а также центры подготовки летного состава, обновить авиапарк. Для выполнения местных авиаперелетов задействуют 186 воздушных судов, включая новые самолеты российского производства.

Ежегодно новая авиакомпания будет оказывать услуги 2 млн дальневосточников: перевозить до 1,7 млн пассажиров на региональных и межрегиональных и около 300 тысяч человек на местных маршрутах.