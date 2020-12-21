На жестоко обманутую вдову Алексея Баталова обрушилось еще одно несчастье

Вдова и дочь актера Алексея Баталова Гитана и Мария Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вдова Алексея Баталова и ее дочь Маша вот уже больше месяца живут в стрессе. Несчастные женщины оказались жестоко обмануты близкими друзьями и лишились недвижимости и денег. А на днях стало известно, что на Гитану Леонтенко и страдающую ДЦП в тяжелой форме наследницу обрушилась новая беда.

Скандал вокруг известной пары Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, которых вдова Алексея Баталова обвинила в мошенничестве, каждый день обрастает новыми подробностями. Адвокат семьи актера прокомментировала, почему Гитана Леонтенко и ее дочь Мария не желают встретиться со своими обидчиками, чтобы оформить возврат имущества звезды советского кино.

По словам юриста, Гитана Аркадьевна и ее наследница заболели коронавирусом. Женщины не могут ходить на очные ставки. Когда они оправятся от инфекции, то следственные действия продолжатся полным ходом. Более того, защитница отметила, что в данном деле двум сторонам необязательно встречаться - каждая может подписать необходимые документы у нотариуса в свой день. И возврат наследства великого актера его семье состоится.

Она также добавила, что и Гитана Аркадьевна, и Маша по-христиански простили Дрожжину и Цивина. "Давным-давно не держат зла. Но это преступление публичное. Забрать заявление невозможно в силу закона. Даже после добровольного возмещения вреда уголовное преследование не прекращается", - цитирует адвоката Teleprogramma.pro.

Напомним, что в отношении Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Правоохранительные органы проверяют информацию о том, что известная актриса и ее муж-юрист проворачивали аферы по присвоению московских квартир пожилых артистов. Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы супругов, заявил, что Дрожжина и сейчас, и ранее была за то, чтобы передать имущество Баталова его семье, то есть, вдове и дочери. "Сейчас мы будем через суд просить расторгнуть договор ренты, будем принудительно отдавать имущество. Иного выхода нет", - поведал он и надеется, что уголовное дело о мошенничестве против его подзащитных не дойдет до суда.