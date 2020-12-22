Елизавета Туктамышева. Фото: REUTERS

В Челябинске с 24 по 27 декабря пройдет чемпионат России по фигурному катанию 2021. По итогам этого турнира определятся сильнейшие фигуристы страны этого года. Главное внимание, как и традиционно в последние годы, будет приковано к битве среди девушек. В этом виде программы у россиян постоянно вот уже долгие годы - лучшие результаты.

Последние два чемпионата неизменно выигрывала Анна Щербакова. Она приедет в Челябинск и в 2020 году, чтобы сразиться за победу в третий раз подряд. К слову, последней победительницей ЧР до Щербаковой в декабре 2017 года была Алина Загитова. Это произошло за пару месяцев до старта Олимпиады 2018 в Пхенчхане, которая завершилась победно для Алины. В этот раз битва за победу будет нешуточной. У Щербаковой - две победы на этапах Кубка России, Косторная и Трусова будут всеми силами доказывать, как они хороши у Плющенко, а победившая недавно на Гран-При Елизавета Туктамышева продолжит битву с фигуристками, которые младше ее.

Все прокаты можно будет посмотреть на их сайте. Кроме того, самые яркие и важные виды будут показаны в телеэфире.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию 2021 в Челябинске на данный момент выглядит так:

24 декабря 2020

Мужчины, короткая программа

12.00 Первый канал (сайт), с 13.50 Первый канал (ТВ)

Танцы на льду, ритм-танец

14.50 Первый канал (сайт)

Пары, короткая программа

18.00 Первый канал (сайт)

25 декабря 2020

Танцы на льду, произвольный танец

11.30 Первый канал (сайт)

Мужчины, произвольная программа

14.15 Первый канал (сайт), с 15.15 Первый канал (ТВ)

Женщины, короткая программа

17.20 Первый канал (сайт), с 18.40 Первый канал (ТВ)

26 декабря 2020

Пары, произвольная программа

14.30 Первый канал (сайт)

Женщины, произвольная программа

16.40 Первый канал (ТВ), 16.55 Первый канал (сайт),

27 декабря 2020

Показательные выступления

12.00 Первый канал (сайт), 15.35 Первый канал (ТВ).